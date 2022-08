O Frade chegou ao Time Out Market

Do Alentejo para Belém e agora para o Cais do Sodré, para um balcão e esplanada no Time Out Market, o restaurante O Frade acaba de ganhar um novo espaço na cidade.

Em 2019, Sérgio Frade e o primo Carlos Afonso fizeram da Calçada da Ajuda o epicentro da cozinha alentejana e muito mais, porque apesar das origens no Alentejo, a carta d’O Frade sempre foi uma mistura de boa cozinha tradicional portuguesa – de Trás-os-Montes ao Algarve. Nesta nova vida d’O Frade, com Sérgio Frade e o chef Diogo Carvalho aos comandos do novo espaço no Time Out Market, quiseram trazer a cozinha alentejana e as suas raízes para o coração de Lisboa e, em consequência disso, mostrar ao mundo o que fazem.

Mariana Valle Lima A espalnada d'O Frade no Time Out Market

De Belém para o Time Out Market, O Frade manteve a sua essência. Os pratos são os mesmos, ainda que a carta no mercado seja um pouco mais reduzida, muito baseada em petiscos como a muxama de atum com ovos, a empada especial do Frade, o coelho de coentrada ou o pato de escabeche, mas também contando com alguns pratos com mais substância, como o arroz de pato à Frade, um dos ícones da casa, malandrinho, com sabor a laranja e chouriço, ou o xerém de corvina com coentros e limão. “A marinada é a mesma, o bago do arroz Ronaldo também e até a maneira como desfiamos o pato, é igual”, confirma o chef Diogo Carvalho.

A carta não será sempre a mesma e irá rodar regularmente. “Temos mais de 150 receitas no receituário de origem d’O Frade e a nossa ideia é ir adaptando a carta ao público, à sazonalidade de alguns produtos e às criações dos chefs”, explica Sérgio Frade. “Abrimos em Agosto no Time Out Market com uma carta, mas já estamos a pensar em pratos novos para Setembro. Por exemplo, o rabo de boi, o rissol de berbigão ou até um sorvete estão na calha”.

Mariana Valle Lima

E se o arroz de pato d’O Frade já é famoso, o mesmo se pode dizer dos vinhos de talha, com estágio em ânforas de barro, que sempre fizeram parte da identidade deste espaço. Mais do que isso, fazem parte do percurso de Sérgio Frade, cuja família é produtora desta forma ancestral de vinificação. Na carta de vinhos constam ainda vinhos de dois produtores da Borgonha e outras duas referências de Lisboa e Douro.

No capítulo das sobremesas menos é mais. São apenas duas as sugestões para encerrar a refeição. Uma mousse de chocolate com hortelã da ribeira, que já deu provas em Belém, e uma encharcada com sorvete. Em caso de dúvida, é pedir as duas.

O Frade no Time Out Market está aberto no horário de funcionamento do mercado, todos os dias das 10.00-00.00 (sextas e sábados até à 01.00).

+ As novidades de Vincent Farges no Time Out Market