Os ricos e os pobres da nova aposta espanhola da Netflix

Elite é a segunda produção original espanhola da Netflix e chega esta sexta-feira ao serviço de streaming. Fazemos-lhe as apresentações desta série de adolescentes.

Durante uns meses, parecia que andava toda a gente a falar de La Casa de Papel. E não foi só cá que a série foi um fenómeno. Em França e na Alemanha, por exemplo, a histeria chegou ao ponto de “Bella Ciao”, a canção tradicional italiana cantada pelos protagonistas, entrar para o top de vendas. Pouco depois, a Netflix anunciou que tinha sido a série numa língua que não o inglês mais vista de sempre no serviço. Um sucesso que a plataforma gostaria de repetir com Elite.

Os oito episódios da segunda produção original espanhola do serviço de streaming podem ser vistos a partir de sexta-feira. E, por acaso, há três actores de La Casa de Papel no elenco: Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Río) e María Pedraza (Alison Parker). A história centra-se no colégio privado de Las Encinas, descrito como o mais elitista de Espanha, para onde três alunos de classe trabalhadora são enviados depois da escola onde estudavam ruir. A tensão entre as diferentes classes sociais é evidente desde o início.

Também sabemos desde o primeiro momento que a coisa vai acabar mal. A acção vai saltando entre os primeiros dias dos novos alunos no colégio e os momentos imediatamente a seguir à morte de uma estudante, cuja identidade é revelada no final do episódio inaugural, com a polícia a interrogar os colegas da vítima.

Além das questões de classe e do mistério em torno do assassínio, Elite lida com temas característicos da ficção liceal contemporânea, incluindo o assédio escolar ou a homossexualidade. E, tal como La Casa de Papel não estava longe de séries americanas semelhantes, a nova aposta da Netflix também lembra êxitos como Riverdale ou Gossip Girl.

+ Cinco razões para ligar a televisão esta semana