Os seis órgãos da Basílica de Mafra vão tocar em conjunto este domingo

É já no próximo dia 2 de Junho, domingo, que vão voltar a ouvir-se os seis órgãos da Basílica do Palácio Nacional de Mafra, que foram concebidos e construídos, em 1806-7, de forma a poderem tocar em conjunto e que têm repertório escrito propositadamente para eles, já que são um conjunto histórico único no mundo. É o caso da obra que encerra o concerto deste domingo, a Sinfonia para a Real Basílica de Mafra, de António Leal Moreira.

O programa do concerto de Junho abre em pleno com com duas peças para os seis órgãos, com arranjo de João Vaz. Trata-se do Prelúdio (Te Deum) de Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), seguido do coral da cantata Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147, de Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Seguem-se Sonata à quattro organi per la festa di Pentecoste, de Marianus Müller (1724-1780); Marche (Thesée), com arranjo para seis órgãos de João Vaz, de Jean-Baptiste Lully (1632-1687); Aria (Suite nº 3 em Ré maior, BWV 1068), com arranjo para dois órgãos de João Vaz, de Johann Sebastian Bach (1685-1750); Sinfonia Nº 104 em Ré maior «Londres» I – Allegro, com arranjo para cinco órgãos de anónimo português, c.1820, de Joseph Haydn (1732-1809); e Adagio sobre um tema de Tomaso Albinoni, que volta de novo aos seis órgãos, com arranjo de João Vaz, de Remo Giazotto (1910-1998). A Sinfonia para a Real Basílica de Mafra, de António Leal Moreira (1758-1819), encerra o concerto.

A tocar estarão Sérgio Silva, no órgão do Evangelho (o do lado esquerdo da Basílica), André Ferreira, no órgão da Epístola (do lado direito), João Santos, no órgão de São Pedro d’Alcântara, Margarida Oliveira, no do Sacramento, Diogo Rato Pombo, no da Conceição, e Daniela Moreira, no órgão de Santa Bárbara.

Basílica do Palácio Nacional de Mafra. Bilheteira online ou no balcão do Palácio Nacional de Mafra. Domingo, 2 de Junho, às 16.00. 8€ (gratuito até aos 12 anos, mediante levantamento prévio do bilhete)

