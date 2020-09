Os “Sons de Outono” vão começar a ouvir-se em Almada

O Sons de Outono – Festival de Música de Almada está prestes a animar os salões do concelho com seis espectáculos, todos gratuitos. Os músicos André Ferreira, Maria Bayley e Teresa Duarte, do Ensemble 258, executam o primeiro concerto, a 26 de Setembro, com uma selecção de música sacra barroca.

Este ano, a programação pensada a três anos – que se iniciou em 2019 com o tema da “Vontade” e que termina em 2021, sob o signo do “Destino” – é inspirada no “Conhecimento”. “O objectivo é celebrar a vida de Fernando Magalhães, que a 20 de setembro de 1519, com 256 homens e cinco navios, deu início à primeira viagem de circum-navegação do planeta”, lê-se em comunicado do festival.

O primeiro concerto está marcado para 26 de Setembro, às 21.00, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, no Laranjeiro. A música será da responsabilidade do Ensemble 258, que irá apresentar uma selecção de música sacra barroca, que inclui “a peça devocional da Paixão de Sebastián Durón”.

No segundo concerto, a decorrer a 3 de Outubro, pelas 19.00, no Convento dos Capuchos, será realizada uma incursão pelo universo do romantismo na música, com duas obras para violoncelo e piano – a primeira de um dos primeiros compositores românticos, Franz Schubert, e a segunda de um dos últimos compositores associados a esta corrente estética, Sergei Rachmaninov.

No mesmo mês, a 10 de Outubro, pelas 19.00, no Solar dos Zagallos, o violoncelista russo Pavel Gomziakov fará uma homenagem a Johann Sebastian Bach, o compositor mais influente e que mais contribuiu para a exaltação e conhecimento da música ocidental. Seguem-se mais três concertos, sempre às 19.00, a 17 (Clube Recreativo Charnequense), a 24 (Casino da Trafaria) e a 31 de Outubro (Academia Almadense).

Os concertos são todos gratuitos, mas a entrada nos espaços requer levantamento antecipado de bilhetes, no Fórum Municipal Romeu Correia, entre terça-feira e sábado, das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 17.00. Uma hora antes de cada espectáculo, respeitando a ordem de chegada, é possível distribuir ingressos que sobrem. Para mais informações, consulte o programa completo no site da Câmara Municipal de Almada.

Almada. 26 de Setembro a 31 de Outubro. Vários espaços e horários. Grátis, mediante levantamento de bilhetes.

