Regressar de férias nunca é fácil. E mais do que o calor do sol ou a alegria de estar longe dos emails, por vezes são os pratos deliciosos que se prova que ficam na memória.

Seja o ceviche que experimentou no Peru, a paella que devorou em Espanha ou o poutine que descobriu no Canadá, quem gosta de aventuras gastronómicas tanto quanto de viagens sabe que há comidas de rua que podem mudar a nossa vida. Mas quais são as mais populares no mundo?

A Remitly, uma plataforma de transferência de dinheiro, analisou o número de posts no TikTok para determinar quais as especialidades de street food mais famosas do planeta. E o grande vencedor? Tacos! Este clássico mexicano arrecadou uns impressionantes 1,8 milhões de menções na rede social.

Logo atrás, mas com menos de metade desse número, surge o pani puri, cascas crocantes recheadas com batata picante e cebola, uma iguaria indiana que soma 734.200 posts. Em terceiro lugar está o humilde, mas icónico, hot dog americano, com 653.700 publicações. Já está com fome só de ler? Nós também. Espreite o ranking completo abaixo para planear a próxima escapadinha gastronómica:

As 20 especialidades de street food mais populares do mundo:

Tacos, México Pani Puri, Índia Hot Dog, Estados Unidos Waffles, Bélgica Croissant, França Tamales, Guatemala Empanadas, Espanha Phở, Vietname Ceviche, Peru Crepes, França Macarons, França Churros, Espanha Shawarma, Bahrein Frites (Batatas Fritas), França Nasi Goreng, Indonésia Poutine, Canadá Paella, Espanha Fou Fou, Guiné Croquetas, Espanha Elote, México

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp