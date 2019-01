Óscares: "A Favorita" e "Roma" destacam-se com dez nomeações cada

A Favorita, de Yorgos Lanthimos, e Roma, de Alfonso Cuarón, são os favoritos aos Óscares com dez nomeações cada.

Foram ambos seleccionados nas categorias de melhor filme e de melhor realizador. Roma é ainda o principal candidato a vencer o prémio de melhor filme estrangeiro, enquanto A Favorita tem as probabilidades do seu lado na categoria de melhor actriz secundária – duas das cinco nomeações foram para Emma Stone e Rachel Weisz, pelos seus papéis no filme; Marina de Tavira, de Roma, foi outra das escolhidas.

A mais recente versão de Assim Nasce Uma Estrela, realizada por Bradley Cooper, que começou a época de prémios na pole position mas tem vindo a perder terreno para outros filmes, teve apenas oito nomeações. Tantas como Vice, a biografia do antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, protagonizada por Christian Bale, nomeado para melhor actor, e realizada por Adam McKay, cujo nome figura entre os melhores realizadores.

A maior surpresa, no entanto, foram as sete nomeações de Black Panther, realizado por Ryan Coogler e produzido por Kevin Feige. É verdade que muitas destas nomeações foram em categorias técnicas menores, mas o filme de super-heróis da Marvel também está entre os oito candidatos a melhor filme.

Entre as fitas com mais nomeações destacam-se ainda Green Book – Um Guia Para a Vida, de Peter Farrelly, e Bohemian Rhapsody – que foi desancada pela crítica por altura da estreia, mas bem recebida pelo público – duas das grandes surpresas dos Globos de Ouro deste ano. As duas produções figuram em cinco categorias, incluindo melhor filme.

A 91.ª cerimónia de entrega dos Óscares terá lugar a 24 de Fevereiro, no Dolby Theater, em Hollywood. Tudo indica que este ano a gala não terá um apresentador.

Eis a lista completa dos nomeados.

Melhor filme:

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book – Um Guia para a Vida

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Vice

Melhor realizador

Spike Lee, por BlacKkKlansman: O Infiltrado

Paweł Pawlikowski, por Cold War – Guerra Fria

Yorgos Lanthimos, por A Favorita

Alfonso Cuarón, por Roma

Adam McKay, por Vice

Melhor actor principal:

Christian Bale, por Vice

Bradley Cooper, por Assim Nasce Uma Estrela

Willem Dafoe, por At Eternity’s Gate

Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, por Green Book – Um Guia para a Vida

Melhor actriz principal:

Yalitza Aparicio, por Roma

Glenn Close, por A Mulher

Olivia Colman, por A Favorita

Lady Gaga, por Assim Nasce Uma Estrela

Melissa McCarthy, por Can You Ever Forgive Me?

Melhor actor secundário:

Mahershala Ali, por Green Book – Um Guia para a Vida

Adam Driver, por BlacKkKlansman: O Infiltrado

Sam Elliott, por Assim Nasce Uma Estrela

Richard E. Grant, por Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, po Vice

Melhor actriz secundária:

Amy Adams, por Vice

Marina de Tavira, por Roma

Regina King, por If Beale Street Could Talk

Emma Stone, por A Favorita

Rachel Weisz, por A Favorita

Melhor argumento adaptado:

A Balada de Buster Scruggs

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor argumento original:

A Favorita

No Coração da Escuridão

Green Book – Um Guia para a Vida

Roma

Vice

Melhor filme estrangeiro:

Capernaum (Líbano)

Cold War – Guerra Fria (Polónia)

Nunca Deixes de Olhar (Alemanha)

Roma (México)

Shoplifters – Uma Família de Pequenos Ladrões (Japão)

Melhor documentário:

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

Melhor curta documental:

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End Of Sentence

Melhor filme de animação:

The Incredibles 2: Os Super-Heróis

Ilha dos Cães

Mirai

Ralph vs Internet

Homem-Aranha: No Universo Aranha

Melhor curta de animação:

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

Melhor curta-metragem:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

Melhor banda sonora:

Black Panther

BlacKkKlansman: O Infiltrado

If Beale Street Could Talk

Ilha dos Cães

O Regresso de Mary Poppins

Melhor canção:

“All The Stars”, de Black Panther

“I’ll Fight”, de RBG

“The Place Where Lost Things Go”, de O Regresso de Mary Poppins

“Shallow”, de Assim Nasce Uma Estrela

“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” de A Balada de Buster Scruggs

Melhor fotografia:

Cold War – Guerra Fria

A Favorita

Never Look Away

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

Melhor direcção de arte:

Black Panther

A Favorita

O Primeiro Homem na Lua

O Regresso de Mary Poppins

Roma

Melhor guarda-roupa:

A Balada de Buster Scruggs

Black Panther

A Favorita

O Regresso de Mary Poppins

Mary Queen of Scots

Melhor montagem:

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Bohemian Rhapsody

A Favorita

Green Book – Um Guia para a Vida

Vice

Melhores efeitos especiais:

Vingadores: Guerra do Infinito

Christopher Robin

O Primeiro Homem na Lua

Ready Player One

Han Solo: Uma História Star Wars

Melhor caracterização:

Border

Mary Queen of Scots

Vice

Melhor edição de som:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

A Quiet Place

Roma

Melhor mistura de som:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

O Primeiro Homem na Lua

Roma

Assim Nasce Uma Estrela

