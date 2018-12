Ouro, incenso e muita birra: as Janeiras invadem Marvila

Dia 12 de Janeiro, as cervejeiras Dois Corvos, Lince e MUSA trazem de volta a tradição de reis e enchem Marvila de artistas e bandas portuguesas que prometem deixar o frio bem longe.

Depois da primeira edição, em 2018, Marvila volta a ser palco da celebração pós-natalícia. O Ouro, Incenso e Birra de 2019 traz ao Beer District de Lisboa nomes como Reis da República, Iguana Garcia, Afonso (Sean Riley & The Slowriders), Samuel Úria, Madrepaz, Trêsporcento ou Casuar, distribuídos por vários espaços do bairro.

A juntar à festa, e porque o assunto são tradições, a ocasião será celebrada com o lançamento de uma cerveja de colaboração tri-partida: Red ale, de estilo irlandês, equilibrada e gulosa, que se junta às restantes dezenas de opções.

As receitas da festa, à semelhança do que aconteceu na última edição, reverterão em parte a favor de uma causa social. Este ano a escolha foi a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), uma associação vizinha que tem como missão melhorar as condições de vida de pessoas com esta condição, bem como dos seus familiares.

O alinhamento completo de actividades e horários será anunciado no início de Janeiro.

