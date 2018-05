Out///Fest este fim-de-semana em Cascais

É aquele conceito de electrónica de toalhinha, boa música, bom ambiente, gente gira. Este sábado e domingo, no Parque Marechal Carmona, em Cascais, com nomes como Kiasmos (DJ set), Alex Barck (Jazzanova), Tiger & Woods, Octa Push, Mirror People ou Rui Vargas.

Electrónica está cada vez mais verde. Isto é: já não temos, necessariamente, de nos enfiar em caves taciturnas cujas paredes tremem e dificilmente se adivinham os rostos que nos ladeiam. Não é que isso seja mau, atenção, mas esta proposta é diferente. O Out///Fest – Electronic Sun Festival segue a linha dos festivais que se apoderam de jardins, do sol vespertino, para gerar bom ambiente e botar a toalhinha no chão. Pelo menos até ser noite e a pista de dança começar a chamar por nós, começar a pedir mais calor humano.

Organizado pela NCS – Número de Ciclos por Segundo, produtora de eventos como o Somersby Out Jazz, o festival que decorre sábado e domingo no Parque Marechal Carmona, em Cascais, vai para a sua terceira e mais ambiciosa edição. Passa de Setembro para Maio e traz nomes como Kiasmos (DJ set), Alex Barck (Jazzanova), Tiger & Woods, Octa Push, Mirror People e Rui Vargas, entre outros.

José Filipe Rebelo Pinto, fundador do evento, confirma que o Out///Fest surgiu como celebração dos dez anos do Somerbsy Out Jazz, ainda que já fosse uma ideia antiga: “Há alguns anos que pensava em fazer um festival mais concentrado e com bilheteira de forma a trazer alguns dos meus músicos de eleição. O facto de estar à frente do antigo Faktory Club, que fundei em 2008 no Lx Factory, e a produzir o Somersby Out Jazz acabou por levar-nos a um caminho natural que era a criação do Out///Fest. A ideia sempre passou por manter o mesmo espírito, aproveitando os jardins e os fins de tarde com a ideia de prolongar até à noite”, explica.

Estão em Cascais porque a autarquia reconheceu o seu trabalho em Lisboa e queria proporcionar algo de semelhante no seu concelho. Bem dito, bem feito, sobretudo este ano, com um cartaz interessante determinado por Vítor Silveira (Ramboiage) que é o director artístico do Out///Fest e que parece ter optado por dois momentos distintos: “A ideia é começar com algo mais tranquilo durante o dia e desenvolver mais durante a noite. Desta forma poderemos ter dois ambientes diferentes. Um deles onde se pode ouvir boa música sentado na relva e a conviver entre amigos e um outro mais de noite, mais direccionado para o dancefloor entre amigos também”, conclui José Filipe Rebelo Pinto.

Parque Marechal Carmona (Cascais). Sáb-Dom 14.00. 15-20€.

