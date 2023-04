OUT///FEST volta a encher Cascais de electrónica

A 27 de Maio, o Parque Marechal Carmona acolhe um dia inteiro de música electrónica, com Sara Pignatelli, Chico ou Deaf Can Dance no cartaz. Os bilhetes custam 20€.

Primavera pede ar livre, parques e jardins. Mas no dia 27 de Maio, o Parque Marechal Carmona é muito mais do que um enorme espaço verde para passeios, brincadeiras, sestas e piqueniques, voltando a transformar-se no palco do OUT///FEST. Depois de dois anos de pausa, o festival de electrónica promete um dia cheio de música, a começar logo às 14.00 com Sara Pignatelli. Segue-se Manu e, a partir das 17.00, há Deaf Can Dance para ouvir, ver e dançar.

O dia só chega ao fim depois do tecnho minimal de Chico, que actua antes de Boundless e Fernanda Pistelli. "Todos os anos desafiamo-nos a fazer escolhas musicais ecléticas para cumprir o objetivo do evento de proporcionar um ambiente a que ninguém fica indiferente, trazendo artistas capazes de fazer dançar e agradar a um público vasto e diverso. Por esse motivo, à medida que o horário avança, o estilo musical também vai progredindo, garantindo um twist com o funk, o disco e o soul” diz José Filipe, o mentor e organizador do festival, em comunicado.

DR

As portas abrem às 13.00 (a entrada faz-se pelo lado da Marina de Cascais) e só fecham às 23.00 – e para acompanhar a batida, há uma zona de street food.

Os bilhetes já estão à venda aqui e aqui e custam 20€. A lotação é limitada a 950 pessoas.

Parque Marechal Carmona (Cascais). 27 Maio, 13.00-23.00. 20€

