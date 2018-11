Outlet da FIL volta a baixar os preços a marcas de encher o olho

No fim-de-semana de 7 a 9 de Dezembro vai poder comprar muitas prendas de Natal no Flash Market. Depois da edição de Abril, esta feira outlet recheada de descontos volta a ocupar o espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

No recinto estarão expositores de marcas como a Vans, a Nike, a Calvin Klein ou a Tommy Hilfiger. E a melhor parte são os descontos, que vão desde os 60% aos 80%.

Desde roupa a calçado, passando por perfumaria, moda infantil ou artigos para o lar, neste espaço poderá encontrar tudo o que precisa para despachar já as prendas de Natal.

E para que não lhe falte nada, para além da vasta oferta de calçado e têxtil de algumas das melhores marcas nacionais e internacionais, poderá ainda encontrar um espaço de restauração com carrinhas de comida de rua e áreas de descanso. Do tradicional enchido ao smoothie da moda, o difícil vai ser escolher.

Faça deste um programa em família e leve as crianças. Os menores de 12 anos não pagam entrada e terão no recinto um espaço gratuito reservado só para eles com jogos, pinturas faciais e muitas outras brincadeiras.

O Flash Market está aberto ao público das 10.00 às 22.00 e a entrada custa 2€.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

