Oysho vai transmitir 12 horas de aulas no Dia Internacional do Yoga

No próximo domingo, 21, celebra-se o Dia Internacional do Yoga e a Oysho, marca espanhola do grupo Inditex, assinala a data com uma transmissão em directo de 12 horas de aulas de yoga no Instagram e no Youtube. Qualquer pessoa vai poder acompanhar estas sessões entre as 08.00 e as 20.00.

A instrutora baseada em Barcelona Xuan Lan inaugura o programa, às 08.00, com 108 saudações ao Sol, uma prática comum ao yoga. Os restantes instrutores ligam-se a partir de Espanha, Reino Unido, Turquia, Estados Unidos, Finlândia, Rússia, França e Itália.

As sessões duram 45 minutos cada uma e repartem-se entre vinyasa yoga, hatha yoga, power yoga e active yoga. O dia acaba com uma sessão de meditação e yin yoga. O programa pode ser consultado aqui.

