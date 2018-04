Pablo Picasso é o génio que se segue em 'Genius' da National Geographic

Pablo Picasso, depois de Albert Einstein. Antonio Banderas, depois de Geoffrey Rush. À segunda temporada, a série de antologia Genius, do National Geographic, foca-se na vida do pintor espanhol. Um génio, nome maior da pintura do século XX e ainda hoje idolatrado, mas incompreendido por muitos na altura.

Dividida em dez episódios, Genius: Picasso é filmada em dois tempos históricos: a juventude de Picasso, aqui representado por Alex Rich; e o pintor aos 67 anos, interpretado por Banderas naquele que é provavelmente o papel da sua vida – e não é por acaso, ou não fosse Picasso um dos heróis do actor desde miúdo. O processo criativo, a relação tantas vezes conflituosa com as mulheres, o feitio difícil, está tudo nesta grande produção do National Geographic que na primeira temporada conquistou dez nomeações para os Emmys.

A nova temporada chega nesta quinta-feira com um episódio duplo.

National Geographic. Quinta 22.10.

