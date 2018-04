"Sara", a série de Bruno Nogueira e Marco Martins passa pelo Indie e chega à TV em Outubro

Beatriz Batarda é "Sara", a protagonista da série que reúne Nuno Lopes, José Raposo, Miguel Guilherme, Bruno Nogueira, Albano Jerónimo, Rita Blanco, Tónan Quito, e Cristóvão Campos.

É uma espécie de super-banda (até músicos são convocados, na verdade), ou super-série sobre os tempos que correm. Sara, assim se chama, é Beatriz Batarda, na pele de cabeça de cartaz do clã mais próximo de Marco Martins, reunido para esta estreia em formato televisivo, depois da longa-metragem São Jorge.

Nuno Lopes, José Raposo, Miguel Guilherme, Bruno Nogueira, Albano Jerónimo, Rita Blanco, Tónan Quito, e Cristóvão Campos, encontram-se para desenvolver uma ideia original de Bruno Nogueira, que divide os créditos da escrita com o próprio realizador e ainda com o escritor Ricardo Adolfo — não bastava a constelação de nomes fortes, nota extra (avisámos logo na primeira linha) para a participação e para as músicas de B Fachada e para excertos da autoria de Valter Hugo Mãe.

É já a 3 de Maio, numa sessão única, às 21.30, que o Festival IndieLisboa vai estrear os dois primeiros episódios desta série, no Grande Auditório da Culturgest. O formato terá oito episódios no total e tem estreia marcada para 7 de Outubro na RTP2. Mas afinal, que Sara é esta, pergunta o leitor ao cair do terceiro parágrafo? É uma actriz de cinema conceituada e adorada pelos realizadores, fadada a desempenhar papéis trágicos, que certo dia diz basta e abandona as filmagens num pranto. É aqui que a personagem de Batarda decide dar um novo rumo à sua vida: "Numa busca pelos tempos que correm, Sara começa a experimentar os mundos das novelas, do Facebook, do Instagram, das sessões fotográficas com a família em casa para revistas cor-de-rosa e começa a frequentar com regularidade um motivador pessoal". E fiquemos por aqui, que o fim ainda vem longe.

