Paez dá mais um passo em Lisboa e abre loja em Alvalade

A Paez abriu mais uma loja, desta vez em Alvalade. Com um espaço minimalista, a marca portuguesa deixa que o destaque vá para os sapatos e quer agora fazer parte do roteiro de compras do bairro, onde já moram outras etiquetas portuguesas.

Quase três anos após a abertura da sua flagship store em Campo de Ourique, a Paez continua a expandir-se. “É precisamente essa visão que queremos levar para os próximos passos da marca: estar presentes em bairros icónicos da cidade, onde possamos ser a loja da esquina — aquela em que se confia, onde se encontra sempre o par certo para cada ocasião”, explica Luís Galvão, director de marketing da marca, em comunicado.

Nesta nova casa da Paez, também se pode encontrar a mais recente colecção da marca, “Dreamscape”, apresentada como a mais surrealista até agora. Modelos já mais do que consagrados, como as alpercatas e os mocassins, encontram novos tecidos e cores tendência. Além das sabrinas coloridas e sandálias de Verão, a Paez também traz versões dos seus modelos clássicos adaptados à estação fria. O objectivo é ter opções para calçar, seja qual for a estação do ano.

Rua Marquesa de Alorna, 29 (Alvalade). Seg-Dom 10.00-19.00

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp