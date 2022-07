A Paez chegou a Campo de Ourique, mais portuguesa do que nunca

Há mais de 15 anos, Ricardo Ortigão Ramos trouxe os primeiros pares para Portugal. Mal sabia que os portugueses se iam afeiçoar de tal maneira às alpercatas argentinas que, um dia, a marca atravessaria o Atlântico e ganharia o carimbo nacional. A reviravolta deu-se durante a pandemia – Ricardo assumiu as rédeas da empresa e Lisboa passou a ser o centro de operações, numa altura em que a distribuição se faz um pouco por toda a Europa. A mesma cidade assiste agora à abertura de uma nova loja. Não é uma loja qualquer, é uma flagship store e fica em Campo de Ourique.

As paredes foram deixadas em bruto e as almofadas, úteis na hora de se sentar para experimentar um, dois ou mais pares, foram cheias de retalhos de velhas alpercatas. Com vitrines generosas, o espaço dispensa luz artificial. Brilham os clássicos, há anos escolhas frequentes para calçar o Verão, mas também os últimos lançamentos – sandálias de tiras, mules e os novos mocassins com sola de corda. Os preços vão dos 24,90€ (modelos de criança) aos 49,90€ (mocassins).

"Este é o nosso ano zero. A colecção deste Verão – Depolarise – é a primeira totalmente desenhada em Portugal", explica Luís Gaivão, responsável pela comunicação da marca. O design está a cargo de Carolina Jarnac Freitas que, por estes dias, já prepara novidades para os meses que se seguem à estação quente. Uma colecção de meia estação, bem como a intenção de tornar o catálogo verdadeiramente unissexo.

Quanto à loja recém-inaugurada, o objectivo é mantê-la aberta o ano inteiro, ao contrário das experiências pop-up que estão a ser feitas em Barcelona. A marca está ainda no El Corte Inglés e, no Porto, juntou-se à portuguesa Futah para levar as compras de veraneio até aos Clérigos. Para os mais preguiçosos, interessa referir que a Paez fez uma parceria com a Glovo, ou seja, é possível comprar umas alpercatas na loja de Campo de Ourique sem sequer sair de casa, e com entrega imediata.

Rua da Infantaria 16, 77 A (Campo de Ourique). 211 163 175. Seg-Sáb 10.00-19.00

