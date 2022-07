No ano passado a Petit Love não só cresceu na LX Factory como ganhou uma réplica no bairro de Alvalade. Agora, inaugura um terceiro espaço, desta vez em Carcavelos. Ao todo, são 100 m2 recheados de brinquedos didácticos e sustentáveis. “A pop-up que organizámos em Oeiras em Dezembro do ano passado foi um sucesso e sentimos que era sinal da necessidade da abertura de mais uma loja”, diz Cláudia Antunes, que co-fundou a marca portuguesa juntamente com o marido, Paulo.

Para bebés e crianças, desde o nascimento até aos oito anos, a oferta é diversificada, mas destacam-se sobretudo os artigos baseados no método Montessori, cada vez mais popular. “Temos trabalhado e pesquisado muito para conseguir trazer para as nossas lojas novidades apetecíveis para as crianças sem descurar as preferências estéticas e preocupações ecológicas dos pais”, explica Paulo Antunes, referindo o facto da maior parte dos artigos disponíveis serem de madeira ou plástico reutilizado, feitos para durar.

Há marcas nacionais, como a Mada in Lisbon e a Mrs. Ertha, e internacionais, como a Little Dutch, a Djeco ou a Floss & Rock. Agora para o Verão, destacam-se os conjuntos de praia da Monnëka, feitos de bioplástico, que incluem todos os objectos necessários para construir grandes castelos na areia; e os coletes flutuantes da mesma marca, para os miúdos darem umas braçadas em segurança.

Passeio da Rua da Grécia, 31, Quinta do Gonçalo (Carcavelos). Seg-Sáb 11.00-19.30

