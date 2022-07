Abriu em Lisboa um museu a três dimensões, onde nada é o que parece

Ficámos pendurados num prédio, dançámos ballet, fomos ao céu e voltámos, estivemos a meditar, sentámo-nos na mão do King Kong, quase fomos comidos por um tubarão e, pelo caminho, aprendemos sobre ilusões de óptica. Em suma, estivemos no 3D Fun Art Museum, um espaço que garante diversão a três dimensões, além de fotografias para alimentar o Instagram durante um ano.

Foi em 2019 que Lara e Ralf Hein, um casal luso-alemão que já trabalhava na área do turismo, abriram o primeiro 3D Fun Art Museum no Funchal, um “museu mais divertido”, explica Lara, que nos acompanhou durante a visita. São 40 os cenários deste espaço único na cidade, decorado a imagens em 3D, ilusões de óptica e também pinturas bidimensionais, uma excelente oportunidade para encher o telemóvel com fotografias criativas para as redes sociais. “Quanto mais criativas as pessoas forem, mais giro fica”, diz Lara, que parece continuar a divertir-se com este espaço destinado a todas as idades. “Acaba por cativar várias gerações. No Funchal, recebemos universidades seniores”, conta a fundadora.

Fotografia: Francisco Romão Pereira / Time Out 3D Fun Art Museum

Mas o 3D Fun Art Museum tem também um lado didáctico. Na primeira área, logo à entrada, é possível aprender a ciência por detrás da ilusão. Existem as chamadas ilusões literais, que, como explica o museu em comunicado, usam “um tipo de objecto para enganar o cérebro e fazê-lo pensar que está a ver um objecto ou imagem diferente”; as ilusões cognitivas, “que ocorrem por causa da maneira como o nosso cérebro julga e decide as informações enviadas”; e as ilusões fisiológicas, “que são projectadas para explorar os limites do nosso corpo e sistema de visão.”

Ou seja, além da bela colecção de imagens que irão levar na bagagem, os visitantes podem sair daqui com a cultura geral reforçada. Para isso contribuem peças como “Robotic”, do artista inglês Patrick Hughes. É ele o criador da chamada “reverspective”, uma ilusão de óptica numa superfície tridimensional, onde as partes da imagem que parecem mais distantes são as que, na verdade, estão mais próximas, criando um efeito de movimento quando o visitante se desloca para a esquerda ou para a direita.

Um dos pontos altos desta primeira área do 3D Fun Art Museum é o hipnótico Zoetrope 3D, uma versão moderna do zootrópio, um mecanismo inventado no século XIX e precursor do cinema, composto por um cilindro giratório com uma sequência de imagens e fendas que dão a ilusão de uma imagem animada.

Fotografia: Francisco Romão Pereira Zoetrope 3D

Após esta introdução teórica, a proposta é que pegue no telemóvel ou câmara fotográfica para fazer valer a visita. Em cada um dos cenários, alguns com espelhos que também ajudam a criar ilusões de cair o queixo, existe um ponto marcado no chão que indica a posição ideal para obter o resultado mais fotogénico – seja quando se põe a cabeça dentro da boca de um tubarão, na sala de pernas para o ar, criando a ilusão de que conseguimos trepar paredes, ou quando tentamos sobreviver na asa de um avião em pleno voo. Em cada um dos cenários existe uma imagem com uma proposta criativa para a fotografia, mas os visitantes são desafiados a irem mais longe e a fazerem as suas próprias poses, contribuindo com mais ideias, especialmente se as partilharem nas redes sociais.

Um mega caleidoscópio, uma sala dedicada aos jogos de sombras (ainda se lembra como se faz um pássaro com a mão?) ou um "quarto infinito" cheio de espelhos e cuja decoração está sempre a mudar completam o museu.

Avenida Miguel Bombarda, 91 A. 21 593 0889. Seg-Dom 10.00-18.00. Adultos: 11€; crianças dos 5 aos 7 anos: 7€; crianças até aos quatro anos: gratuito. Pack Família (2 adultos e 1 criança): 25€ (criança extra 5€). Grupos (mínimo 5 pessoas): adultos: 9€, crianças: 6€. 3dfunart.com

