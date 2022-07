Escala 25: há um novo centro de escalada em Alcântara

O Escala 25 abriu em Junho com aulas, treinos e rotas com diferentes dificuldades

O Pilar 7 ganhou um novo inquilino com 12 metros de altura. Na Avenida da Índia, nas traseiras do Village Underground, existe agora um centro de escalada outdoor onde se pode aventurar na subida de paredes pela primeira vez ou começar a treinar para lançar cordas na Arrábida ou em Sintra. O Escala 25 abriu portas no passado mês de Junho e quer atrair novos adeptos para a modalidade e convidar famílias inteiras a passar tardes nas alturas. Há aulas para diferentes níveis, packs de iniciação e passes para quem quer escalar a qualquer altura.

“Já tinha falado com os meus amigos sobre o bom que era se tivéssemos um sítio para escalar e a ponte [25 de Abril] é das coisas mais altas aqui em Lisboa, mas nunca achámos que seria possível”, começa por contar à Time Out Patrick Mills, um dos sócios do Escala 25. Depois de um ano e meio de pesquisa e negociações, um dos pilares da ponte sobre o Tejo ganhou mesmo uma parede de escalada de 12 metros que se divide numa área com corda e outra sem. “O pessoal do Pilar 7 já queria dinamizar o espaço e foram super-abertos à ideia”. Assim, a par do miradouro e do centro interpretativo, o Pilar 7 é a casa de um dos únicos centros de escalada ao ar livre da cidade.

Escala 25 A parede de escalada divide-se numa área com corda, de 12 metros, e outra sem

Para trepar paredes por aqui não precisa de experiência, de material nem mesmo de companhia. “Normalmente quem escala precisa de alguém que o esteja a segurar, aqui temos um sistema de auto-segurança que faz com que uma pessoa possa vir com o arnês, conectar-se e escalar sozinha.” Ainda assim, estão sempre presentes dois instrutores que ainda lhe podem dar umas dicas sobre onde pôr o pé ou a mão seguinte para chegar o mais alto possível. Os mais experientes, podem optar por escalar com as típicas cordas, mas aí é necessário reservar uma hora com um instrutor. Existe ainda uma parede mais baixa dedicada à escalada sem corda, também conhecida como bouldering, “onde há vários tipos de triângulos e rotas com diferentes níveis”. Aqui o objectivo é encontrar movimentos corporais que permitam passar de um sítio para o outro. Se cair, há colchões bem grossos para o amparar.

Tanto na parede dedicada à escalada com corda como no bouldering, há percursos com diferentes níveis de dificuldade. As crianças, a partir dos seis anos, podem gastar a energia a encontrar formas de escalar até ao topo e ver as traseiras do Museu da Carris ou a Capela de Santa Marta. “Queremos que as famílias venham aqui e passem umas boas horas a fazer as experiências todas.” Em frente à parede de escalada, há um base camp com balneários e pequenas áreas de lazer para recuperar o fôlego entre subidas.

Quem não tem material de escalada pode alugar o material individualmente (a partir dos 2€) ou optar pelo pack de introdução à escalada (25€, para os adultos, e 19€, para crianças dos seis aos 12 anos) que inclui todo o material e uma hora com um instrutor. Quem não necessitar de instrutor, pode aderir ao mesmo pack a partir de 16,70€. Estes valores dão acesso à parede de escalada até ao horário de encerramento do espaço. Para aqueles que ficarem com o bichinho, há passes diários (a partir de 9,20€), mensais (a partir de 50€), trimestrais (a partir de 150€), semestrais (a partir de 281€) e anuais (a partir de 526,5€). Todos os valores estão disponíveis no site.

Escala 25 Há packs de iniciação, entradas avulso e passes de várias durações

Parte do financiamento do Escala 25 surgiu da GoPartity, uma plataforma de investimento em projectos sustentáveis. “Em vez de um crowdfunding, aqui as pessoas investem num projecto do qual vão receber retorno”, explica Patrick. Agora, os cinco sócios – a Patrick juntam-se Ellis Dixon, Alex Padalka, Luis Zagallo e Cristian Fuertes – estão ainda a contar com fundos do Portugal 2020 para optimizar o centro. “Não queremos ser só uma parede de escalada, queremos ser o melhor centro de escalada em Portugal.” Este investimento será usado para ganhar “um espaço de informações sobre trekking, actividades outdoor em Portugal e onde fazer escalada à séria em Espanha ou até no Nepal”. Está ainda nos planos acrescentar “uma área de treino, uma espécie de ginásio outdoor, aulas de yoga e actividades para crianças”. Com uma concessão por 10 anos, Patrick não esconde as ambições e garante que “o projecto nunca vai estar completo”.

Avenida da Índia, Pilar 7 da Ponte 25 de Abril (Alcântara). Seg-Sex 10.00-20.00, Sáb-Dom 10.00-18.00

