Pai Natal tem casa no Largo da Graça com mercado e pista de gelo

Nunca é tarde para começar a comemorar a quadra e a Junta de Freguesia de São Vicente é exemplo disso. O Mercado de Natal de São Vicente começa esta segunda, 16, e prolonga-se até 12 de Janeiro no cenário histórico do Largo da Graça. Há artesanato, uma pista de gelo, uma casa do Pai Natal e concertos para animar a malta.

O mítico coreto do Largo vai estar todo iluminado para trazer o espírito natalício à freguesia e aos vizinhos do bairro e as casinhas de madeira acolhem o mercado de Natal com artesanato português e doçaria típica. Ainda no Largo estará a famosa Casa do Pai Natal, para que os gaiatos possam fazer as confissões que lhes der na gana a ver se convencem o velhinho das barbas de que se portaram bem.

A pista de gelo só estará disponível entre os dias 26 de Dezembro e 12 de Janeiro, pode utilizá-la por períodos de 20 minutos por 2,5€, um plano pós-consoada para se entreter em família. O gelo é ecológico e serve de resposta às preocupações da freguesia em relação à sustentabilidade.

Pelo meio, a programação inclui espectáculos de teatro infantil e concertos vários para dar baile às famílias.

Largo da Graça. Seg-Qui e Dom 11.00-21.00, Sex-Sáb 11.00-23.00.

