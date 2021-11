‘Pais e Filhos’ volta ao São Luiz antes do Natal em sessões virtuais

“O público pediu e nós ouvimos.” Assim se anuncia o regresso de Pais e Filhos ao São Luiz Teatro Municipal, para já apenas em sessões virtuais, entre 8 e 12 de Dezembro. Escrita e encenada por Pedro Penim a partir do clássico russo de Ivan Turgueniev, a peça combina a pujança literária de um dos romances mais celebrados da literatura mundial com a linha da frente do debate social contemporâneo.

“Presencialmente, por enquanto, só em Fevereiro no Teatro Nacional São João. Depois, quem sabe…”, lê-se na publicação do São Luiz, que antecipa novas datas para sessões presenciais em 2022. Até lá, o teatro cumpre-se online, com o regresso ao palco desta produção do Teatro Praga, que procura aprofundar o debate sobre a filiação e a família, a partir da história de Pedro e o seu marido que, querendo ser pais de uma criança, decidem recorrer à gestação por substituição.

Entre 8 e 12 de Dezembro, das 09.00 às 00.00, Pais e Filhos fica disponível para visualização na Sala Virtual do São Luiz por apenas 3€. Os bilhetes já estão à venda, na Bilheteira Online. O elenco conta com Ana Tang, Bernardo de Lacerda, David Costa, Diogo Bento, Hugo van der Ding, Joana Barrios, João Abreu, Pedro Penim, Rita Blanco e Olívia.

Sala Virtual do São Luiz. 8 a 12 de Dezembro. Qua-Dom 09.00-00.00. 3€.

