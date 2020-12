Palácio da Ajuda vai acolher projecto de inclusão social comunitário

Visitas orientadas, ateliês de arte e teatro comunitário, encontros de aprendizagem, jogos de xadrez, encenações teatrais ou oficinas de música, costura, criação de guarda-roupa, reparação e manutenção de edifícios antigos ou até de empregabilidade. É extensa a lista que vai compor o programa cultural de “O Meu Palácio!”, uma iniciativa que sai em apoio da população de três bairros da freguesia da Ajuda e vai decorrer no Palácio Nacional da Ajuda.

Moram cerca de quatro mil pessoas nos bairros de Casalinho da Ajuda, Rio Seco e 2 de Maio, que irão beneficiar deste novo projecto nascido de uma parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Junta de Freguesia da Ajuda e Associação Cultural Cusca. Esta última é apresentada, em comunicado, como uma associação cultural sem fins lucrativos “comprometida com o desenvolvimento comunitário da Ajuda e a educação através de práticas artísticas participadas”.

“O Meu Palácio!”, que tem por desígnio contrariar o ciclo de pobreza de algumas famílias da Ajuda, destina-se a cidadãos de todas as idades destes três bairros. Está também pensada uma “articulação directa” com as escolas locais, como a Escola Básica Homero Serpa, Escola Básica Manuel Sérgio e Escola Básica Alexandre Herculano. Para facilitar a aproximação com a comunidade será ainda criada uma bolsa de mediadores/embaixadores do Palácio da Ajuda.

O projecto, que irá ser executado num período de três anos (2021-2023), tem um financiamento de 118 mil euros no âmbito do Concurso Rede DLBC Lisboa (Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa).

