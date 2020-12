Palácio de Natal está de volta a Benfica e a entrada é grátis

Este ano até pode ser atípico, mas a Junta de Freguesia de Benfica continua a apostar em surpresas para toda a família. A mais recente novidade é o regresso do Palácio de Natal, no Palácio Baldaya, onde foi recriada a casa do velhinho das barbas brancas, bem como a sua oficina de brinquedos. As visitas são gratuitas e as marcações já estão abertas.

No Palácio de Natal, “duendes, renas e soldadinhos de chumbo juntam-se ao velhinho das barbas brancas”, para os preparativos da época, anuncia em comunicado a Junta de Freguesia. Durante a visita, que durará cerca de 20 minutos, as crianças vão poder falar com o Pai Natal.

Cumprindo as medidas impostas pela Direcção-Geral da Saúde, só é possível visitar o Palácio de Natal mediante reserva, através de e-mail (palaciobaldaya@jf-benfica) ou por telefone (212 696 799), mas há espaço para até 15 pessoas do mesmo agregado familiar, turma ou instituição. Basta decidir se prefere durante a semana (Seg-Sex 10.00-18.00) ou ao fim-de-semana (Sáb-Dom 10.00-13.00).

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica 701A. Até 21 de Dezembro. Seg-Sex 10.00-18.00 e Sáb-Dom 10.00-13.00. Entrada livre, mediante marcação.

