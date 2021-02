Palácio da Pena vai contar histórias de amor em visita virtual e gratuita

A visita é gratuita e já tem as inscrições abertas para quem quiser celebrar o Dia dos Namorados com um misto de lamechice e outro de história.

O Dia dos Namorados este ano celebra-se em modo confinado e para dar alento à celebração caseira, a Parques de Sintra antecipa a data e fará no dia 12 de Fevereiro uma visita virtual ao Palácio Nacional da Pena, um evento internacional online, em directo e gratuito – é o “O Palácio da Pena: Duas Histórias de Amor”.

Tal como todos os outros monumentos nacionais, também o Parque e Palácio da Pena estão encerrados até novas ordens, mas isso não significa que não haja visitas – mesmo que estas sejam virtuais. E nesta abertura pontual que celebra o Dia de São Valentim, o público vai embarcar numa viagem por duas grandes histórias de amor que marcaram a vivência daquele palácio onde o protagonista será D. Fernando II.

O rei casou primeiramente com a rainha D. Maria II – e parte da visita será focada nesta história –, mas após a morte prematura da rainha, D. Fernando II encontrou nova felicidade conjugal com a cantora de ópera Elise Hensler, Condessa d’Edla, apesar dos preconceitos que esta segunda relação teve de enfrentar.

A visita está então marcada para dia 12, a partir das 16.00, e será guiada por António Nunes Pereira, director do Palácio da Pena. A visita estende-se além do palácio para o Chalet da Condessa d’Edla, verdadeiro refúgio romântico aninhado num dos extremos do Parque da Pena. No final, os participantes podem colocar questões ao director do monumento.

Como se trata de um evento internacional as visitas serão conduzidas em inglês. As inscrições são gratuitas e já estão abertas aqui. Esta iniciativa faz-se em parceria com a plataforma Tigets, que junta assim o Palácio Nacional da Pena a outras instituições de outros países que vão assinalar a data com experiências românticas para serem vividas em casa.

