Palácio de São Bento abre-se no 25 de Abril para concerto de Ana Moura

António Costa vai voltar a abrir ao público os jardins do Palácio de São Bento durante a tarde do 25 de Abril. Depois de passar a manhã no Parlamento, primeiro para as boas-vindas ao Presidente brasileiro, Lula da Silva (10.00), e depois para a sessão solene no plenário (11.30), o primeiro-ministro vai dispensar as formalidades e propor um programa cultural, de entrada livre, a quem quiser deslocar-se à sua residência oficial.

Ana Moura é a cabeça de cartaz para esta tarde. No ano passado, esse papel coube a Dino d’Santiago. A fadista actua às 17.45 no terraço frontal para o jardim e o concerto, que deve incidir sobre Casa Guilhermina, disco lançado no final de 2022, terá 45 minutos. Antes, às 17.00, há concerto da jovem rapper Nenny, na pérgula. Entre um espectáculo e outro, às 17.30 é inaugurada uma escultura de Rui Chafes na rotunda lateral.

As portas abrem após o almoço, às 14.30. Cabe à percussão dos Porbatuka e ao Grupo Académico de Danças Ribatejanas o acolhimento, ainda na Rua da Imprensa à Estrela. Segue-se o Ensemble de Metais da Metropolitana, às 15.00, no pátio da entrada. À mesma hora, acontecem mais duas iniciativas: oficinas de produção artesanal, do Programa Nacional Saber Fazer, junto ao painel tridimensional em azulejo de Lourdes Castro; e uma intervenção de alunos e professores da Escola Artística António Arroio na alameda.

O espectáculo Bate Fado, um híbrido de música e dança da dupla Jonas & Lander, estreado em 2021, está agendado para as 15.30. Meia hora mais tarde, o Coro dos Anjos ocupa o terraço frontal para o jardim. Às 16.15 a programação vira-se directamente para os mais novos, com Teatro Tuk Tuk, pela Companhia de Marionetas LaFontana – Formas Animadas. E, às 16.45, o Projecto Desporto no Bairro dá uma aula aberta de breaking.

+ Coisas para fazer no 25 de Abril em Lisboa e arredores

+ Lisboa fecha Baixa ao trânsito e cria 5.ª Circular