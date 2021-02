Palácio de Xabregas recebe concerto à luz das velas com bandas sonoras de filmes fantásticos

Os concertos Candlelight estão de regresso, desta vez para levar os espectadores numa viagem musical às bandas sonoras de alguns dos filmes mais icónicos da sétima arte – desde clássicos a produções mais recentes. Se tudo correr como o previsto, a 28 de Maio o Palácio de Xabregas, em Lisboa, iluminar-se-á à luz das velas e será palco de um concerto com “algumas das bandas sonoras mais mágicas e conhecidas em todo o mundo”.

De acordo com a Fever, promotora do evento, o espectáculo será conduzido por um quarteto de cordas “a anunciar brevemente”, que irá interpretar temas de filmes como Frozen, O Rei Leão, Piratas das Caraíbas, Bela e o Monstro, Aladino, Cinderela, A Guerra das Estrelas, Up – Altamente, Os Vingadores ou The Mandalorian.

Os bilhetes, que já se encontram à venda na página da Fever, começam nos 15€ e vão até aos 35€, dependendo da visibilidade do lugar. O concerto terá lugar em duas sessões – uma às 19.30 e outra às 21.30.

