Palácio Fronteira abre portas para passeios temáticos ao fim do dia

Agora que os dias estão mais curtos, a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna volta a abrir portas ao fim do dia, para passeios temáticos no Palácio.

A iniciativa cultural “Um Palácio ao Fim do Dia” arranca já este mês, no dia 23 de Outubro, pelas 10.30, e prolonga-se até Dezembro. Além de voltar a fazer passeios temáticos no interior do Palácio Fronteira, o público terá oportunidade não só de apreciar os trabalhos de conservação e restauro realizados durante o confinamento como de visitar, pela primeira vez, um novo espaço: a Loggia da fachada Norte, que apresenta pinturas murais dos séculos XVIII e XIX.

Após a primeira visita guiada, marcado para 23 de Outubro, seguem-se mais seis, nos dias 29 de Outubro, 5, 13, 20 e 27 de Novembro e 4 de Dezembro, sempre às 19.30, com o acompanhamento da historiadora de arte Ana Paula Rebelo Correia.

Tendo em conta a lotação limitada e a necessidade de manter a distância de segurança, a participação só é válida mediante inscrição por telefone (217 782 023) ou através de e-mail (fcfa-cultura@fronteira-alorna.pt). As inscrições são efectivas apenas depois do pagamento do valor total da inscrição (16€).

Largo São Domingos de Benfica, 1. Qui-Sex 19.30. 16€.

