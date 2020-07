Palácio Nacional de Mafra volta a ter visitas animadas para famílias

Os miúdos estão com vontade de sair de casa, mas estão fartos de fazer sempre os mesmos passeios? A Câmara dos Ofícios está de volta à actividade com visitas para toda a família no Palácio Nacional de Mafra. O anúncio foi feito nas redes sociais durante o fim-de-semana e já é possível fazer reservas. Basta escolher o programa e o dia, entre 25 de Julho e 20 de Setembro, sempre às 15.00.

Na visita “Um Paço de Dança”, os visitantes vão ser levados numa viagem pela história do palácio, que inclui passagem pelos aposentos de sua majestade e quarto de vestir. Na sala grande do Torreão, terá ainda oportunidade de aprender a dança preferida da princesa Maria Bárbara e como fazer o cumprimento real ou vénia. A actividade está marcada para os dias 25 de Julho, 22 e 26 de Agosto e 6 e 19 de Setembro.

Já na visita “De casa para o Convento”, será o muito atarefado Frei João de Santa Maria a receber os visitantes e a ensinar-lhes tudo sobre as regras da ordem dos Franciscanos. Mas, atenção, diz-se que “uma grande maleita atacou o convento e deixou os irmãos todos acamados”. Está preparado para se tornar um enfermeiro ou boticário após um rigoroso exame de aptidão? Esta acção decorre nos dias 26 de Julho, 23 de Agosto e 5, 9 e 20 de Setembro.

Para se inscrever, basta telefonar (261 817 554) ou enviar um e-mail (servicoseducativos@pnmafra.dgpc.pt) para o Serviço Educativo do Palácio Nacional de Mafra. A participação nas actividades tem um custo de 13€ por pessoa.

