Palavra do ano: “guerra” reuniu 53% dos votos dos portugueses

Com 53% dos votos, o maior valor percentual de sempre no concurso realizado pela Porto Editora há 13 anos, “guerra” foi considerada pelos portugueses a Palavra do Ano de 2022. Quando a iniciativa foi apresentada no início de Dezembro, a escolha do vocábulo foi justificada pela “invasão da Ucrânia pela Rússia [que] deu início ao maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”.

A seguir à palavra vencedora, as mais votadas foram “inflação” (18,8%) e “urgências” (6%), que remetem para o actual contexto económico e para os problemas nos serviços de saúde, respectivamente. Seguem-se os vocábulos “rainha” (5,3%), “energia” (4,8%), “seca” (3,9%), “abusos” (2,2%), “ciberataque” (2%), “nuclear” (1,7%) e “juros” (1,7%).

© Porto Editora Palavra do Ano 2022

Os resultados da votação realizada no passado mês de Dezembro foram anunciados esta quinta-feira, 5 de Janeiro. A lista de finalistas, que “espelha os principais acontecimentos e preocupações colectivas que marcaram 2022”, resultou de mais de sete mil sugestões recebidas no site da iniciativa e das pesquisas feitas ao longo do ano na Infopédia, o dicionário enciclopédico online lançado pela Porto Editora em 2003.

Em 2021, entre uma lista “fortemente marcada pela realidade pandémica e pelos seus impactos”, a “vacina” contra a covid-19 foi a eleita, com 45% do total de votos. “Esmiuçar” (2009), “vuvuzela” (2010), “austeridade” (2011), “entroikado” (2012), “bombeiro” (2013), “corrupção” (2014), “refugiado” (2015), “geringonça” (2016), “incêndios” (2017), “enfermeiro” (2018), “violência doméstica” (2019) e “saudade” (2020) são os restantes vocábulos vencedores até hoje.

