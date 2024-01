Palavra do Ano: “professor” mete a “inteligência artificial” no bolso

“Professor” foi a Palavra do Ano de 2023, com cerca de 43 mil votos, na sondagem anual realizada pela Porto Editora. O vocábulo remete para as centenas de greves organizadas pelos professores no último ano, que reivindicavam uma maior valorização da carreira docente, inclusive através da recuperação do tempo de serviço que esteve congelado.

Na verdade, as greves dos professores remontam a Dezembro de 2022, embora a fase mais intensa se tenha de facto realizado em 2023, entre os dias 13 e 19 de Janeiro. Foi nessa altura que mais de 100 escolas em todo o país fecharam devido a manifestações. Mais tarde, a 16 de Novembro, o governo anunciou a progressão de carreira de 4500 docentes. Depois disso, ainda se voltou a fazer greve, de 20 a 29 desse mesmo mês, para pressionar o parlamento a repensar a proposta de Orçamento do Estado de 2023 para a Educação.

© Porto Editora Palavra do Ano de 2023

Da educação à inteligência artificial

A seguir a “professor”, que venceu com 48% dos votos, as palavras mais votadas foram “médico” (9,99%), que remete também para as greves que reivindicam melhores condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde, e “inteligência artificial” (9,96%), uma vez que o acesso a ferramentas de IA se generalizou e há cada vez mais questões relacionadas com os riscos e as oportunidades da sua utilização.

“Inflação” (7,9%), “habitação” (6,7%), “conflitos” (5,8%), “jornada” (3,5%), “clima” (3,3%) , “demissão” (2,8%) e “navegadoras” (1,6%) são os restantes vocábulos no top 10 das palavras mais votadas pelos 90 mil participantes na iniciativa.

Há 15 anos que a Porto Editora realiza uma sondagem anual para encontrar a Palavra do Ano. O objectivo é, por um lado, chamar a atenção para a riqueza da língua portuguesa; e, por outro, retratar a vida colectiva de cada ano a partir das dez palavras finalistas, que surgem a partir de sugestões deixadas no site da iniciativa, das propostas de várias escolas do país, das pesquisas online nos dicionários da Porto Editora e do acompanhamento da actualidade.

Em 2022, a palavra “guerra” – em referência à invasão da Ucrânia pela Rússia – foi a eleita, com 53% dos votos, o maior valor percentual de sempre no concurso. “Esmiuçar” (2009), “vuvuzela” (2010), “austeridade” (2011), “entroikado” (2012), “bombeiro” (2013), “corrupção” (2014), “refugiado” (2015), “geringonça” (2016), “incêndios” (2017), “enfermeiro” (2018), “violência doméstica” (2019), “saudade” (2020) e “vacina” (2021) são os restantes vocábulos vencedores até hoje.

+ Um Rato com menos carros, mais árvores e esplanadas

+ As melhores coisas para fazer em Lisboa este mês