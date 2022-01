Palavra do Ano: “vacina” reuniu 45% dos votos dos portugueses

Os portugueses já escolheram a Palavra do Ano de 2021. Entre uma lista “fortemente marcada pela realidade pandémica e pelos seus impactos”, a “vacina” contra a Covid-19 foi a eleita, com 45% do total de votos (cerca de 35 mil). Em segundo lugar, ficou a “resiliência”, que arrecadou 30% da votação. A fechar o pódio, surge o “teletrabalho”, com 9%.

“A vacinação contra a Covid-19 marcou o ano de 2021, não só pelo sucesso do processo que colocou Portugal num lugar cimeiro a nível mundial, mas também porque permitiu a redução do número de vítimas da doença e o alívio das restrições a que os portugueses foram sujeitos”, lê-se em comunicado da Porto Editora.

A Palavra do Ano é uma iniciativa da Porto Editora, que se realiza desde 2009, para “sublinhar a riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa, património vivo e precioso de todos os que nela se expressam”. “Vacina” sucede a “saudade”, palavra eleita pelos portugueses em 2020, numa lista composta ainda por “esmiuçar” (2009), “vuvuzela” (2010), “austeridade” (2011), “entroikado” (2012), “bombeiro” (2013), “corrupção” (2014), “refugiado” (2015), “geringonça” (2016), “incêndios” (2017), “enfermeiro” (2018) e “violência doméstica” (2019).

+ O que esconde o calendário de feriados para 2022

+ Subscreva a nossa newsletter: é fácil, grátis e dá milhões (de boas experiências)