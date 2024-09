Pamela Anderson está de volta à televisão portuguesa... com programa de culinária

Pamela Anderson parece ter encontrado um novo caminho para a sua carreira. Depois de o ano passado ter contado a sua própria história num documentário da Netflix, este ano a antiga estrela da série Marés Vivas tem sido elogiada pela interpretação no filme The Last Showgirl, de Gia Coppola (com Dave Bautista e Jamie Lee Curtis), que ainda não tem data de estreia em Portugal. Entretanto, vamos poder vê-la no programa de culinária Pamela Cozinha com Amor, que estreia a 7 de Outubro no canal Casa e Cozinha.

Ao longo de oito episódios, cada um com 60 minutos de duração, Pamela Anderson vai partilhar uma das suas paixões: a culinária à base de vegetais. A actriz é vegana e uma conhecida activista pelos direitos dos animais, tendo participado em campanhas desenvolvidas em parcerias com a PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Em cada um dos episódios de Pamela Cozinha com Amor, a actriz convida conhecidos chefs para a sua propriedade rural na Ilha de Vancouver (Canadá) e são eles que irão ensinar algumas técnicas para “elevar os pratos confeccionados até um novo nível”, lê-se numa nota de imprensa do canal. O primeiro convidado é o chef Andy Baraghani, norte-americano conhecido pelas suas receitas saudáveis. Seguem-se Gregory Gourdet, finalista do programa Top Chef e chef dedicado aos ingredientes naturais e saudáveis; Gabe Kennedy, chef vencedor do The Taste e defensor da culinária sustentável; Melissa King, também finalista de Top Chef e conhecida por uma abordagem moderna à culinária asiática; Michael Solomonov, chef israelo-americano que tem popularizado a culinária israelita nos Estados Unidos; Nancy Silverton, chef que levou um “toque único” à culinária italiana nos EUA; Claudette Zepeda, chef que tem trabalhado a culinária mexicana; e David Zilber, ex-chef do restaurante Noma, conhecido pelo seu trabalho com a fermentação.

Estreia às 20.30 de 7 de Outubro (Casa e Cozinha)

