Panda Bear e Sonic Boom apresentam ‘Reset’ em Portugal

Depois de um longo processo de negociações e licenciamento de samples, Panda Bear e Sonic Boom partilharam finalmente com o mundo, em Agosto deste ano, o seu primeiro disco juntos, Reset. As primeiras apresentações ao vivo estão marcadas para as 22.00 de 13 de Outubro, uma quinta-feira, no B.Leza, e para o dia seguinte, à mesma hora, no M.Ou.Co, no Porto.

Reset é o resultado de uma longa amizade – que já se tinha traduzido em várias colaborações, mas nunca num disco feito completamente a meias – e de um amor partilhado pela música dos anos 60. O que começou com Sonic Boom a revisitar alguns dos discos favoritos da sua colecção traduziu-se num álbum caleidoscópico e minimalista. Radiante, cálido e reconfortante como um dia de Verão.

“O disco nasceu de uma conversa com o Noah [Lennox, vulgo Panda Bear] e de uma ideia minha que era pegar nos inícios de algumas canções incríveis, daquelas em que ouves os primeiros acordes e sabes que vão ser fantásticas, e fazer loops por cima dos quais construíamos as canções. Mandei-lhe esses loops e ele começou a escrever coisas magníficas. Liricamente, é o melhor trabalho dele”, prometia Sonic Boom há uns meses. E não mentiu.

“Precisamos de fazer um reset depois destes [últimos] anos”, dizia Pete Kember na mesma altura. Eles fizeram-no por nós, é um dos melhores discos deste ano, e brevemente vamos poder celebrá-lo juntos e ao vivo. Vivos. Os bilhetes para as actuações de 13 de Outubro, no Cais do Sodré, e dia 14, no Porto, já se encontram à venda online e nos locais habituais.

B.Leza. Qui, 13 Out. 22.00. 15€.

