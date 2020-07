Pap'Açorda tem novos pratos para provar este Verão

O Verão pede coisas frescas e, se há coisa que o Pap’Açôrda sabe fazer é ser camaleónico e adequar-se às estações do ano. Em Janeiro e Fevereiro há arroz de lampreia, em Março há sável e no Verão há sardinha panada.

Este pode estar a ser um ano atípico, mas há coisas que não mudam – e ainda bem. Entre os pratos mais pedidos no Pap’Açôrda encontram-se clássicos como os filetes de pescada com arroz de berbigão, as costeletas de borrego panadas ou a açorda de gambas, mas nem só destas estrelas vive a carta deste restaurante icónico. E Manuela Brandão, a chef à frente da cozinha do Pap’Açôrda desde sempre, sabe disso. Tudo o que os clientes pedem, ela torna possível – sejam gostos pessoais, intolerâncias ou regimes alimentares específicos. E foi para dar resposta a alguns destes pedidos que, ao mesmo tempo que voltavam pratos de Verão como a salada de peixe ou as sardinhas panadas (8,50€), Manuela criou outros vegan e vegetarianos para integrarem a carta. É o caso da berinjela biológica grelhada com malagueta e mel de urze (5€), do hambúrguer de grão com batata doce frita (12€) ou até do cheesecake vegan de caramelo salgado e amêndoa torrada (4,5€), que faz concorrência à famosa mousse de chocolate da casa. Um prato que pisca mesmo o olho à estação quente é o gaspacho à Pap’Açôrda com chanquetes fritos (6€).

Nas novas entradas contam-se ainda o bacalhau fresco escalfado com esmagada de meia desfeita (19,50€) e a pá de cordeiro de leite assado com batatas à padeiro (29€) para almoços mais substanciais.

Mais uma prova da adaptação do Pap’Açôrda aos tempos que se vivem é o facto de o restaurante ter aderido ao serviço de entrega nas plataformas Uber Eats e Glovo, e agora já ser possível receber em casa alguns pratos seleccionados por Manuela, como os pastéis de massa tenra, a açorda de gambas ou o arroz de frango do campo de cabidela. Sim, sim, a mousse também lá está.

+ O melhor de Lisboa agora no mesmo saco. O Time Out Market Lisboa chegou à Glovo

Share the story