Papagaios gigantes invadem Praia de Carcavelos este domingo

O Festival do Mundo, que se realiza a 10 de Outubro, das 10.00 às 18.00, na Praia de Carcavelos, está integrado na iniciativa “One Sky, One World”, que decorre em simultâneo em dezenas de países. A programação inclui o lançamento de papagaios gigantes, alguns únicos no mundo, por cerca de 30 praticantes, bem como a iniciação de dezenas de crianças nesta prática. Mas há mais. Além de voos acrobáticos sincronizados e ateliês para pintar, montar e lançar papagaios, está também previsto música ao vivo e várias surpresas para toda a família.

Como convidado especial, vindo directamente da Gran Canária, Victor Rodriguez Garcia, piloto de papagaios bem conhecido nestas andanças, estará presente no terreno de voo e promete surpreender o público com “performances espectaculares, que incluem manobrar o seu papagaio delta com os pés, de costas, com uma só mão, com uma mão e um pé, com o tronco ou com os olhos vendados”.

Haverá ainda várias equipas portuguesas presentes, como a Expokite, a Guincho Sky Team, para voo sincronizado de duas a quatro linhas; a Cores no Vento, a Handcraftkite, a Cabeças no Ar...Te e a Areventos, com papagaios estáticos artísticos e papagaios gigantes; e a Turma Lusa de Lisboa, com balões e papagaios tradicionais brasileiros, as famosas pipas do Brasil.

Além do espectáculo de papagaios, o programa inclui um ateliê de construção de papagaios para iniciantes. É totalmente gratuito, mas os participantes são convidados a fazer um donativo a favor da ONGD Helpo, para apoiar a intervenção desta associação nas comunidades carenciadas do norte de Moçambique.

O Festival do Mundo, organizado em conjunto pela Associação Cabeças no Ar...Te e pela Helpo, terá também vários momentos de homenagem a Mário de Carvalho, um dos precursores em Portugal dos festivais nacionais e internacionais de papagaios, e várias actuações da orquestra de percussão Batucando.

Praia de Carcavelos. Dom 10.00-18.00. Grátis.

