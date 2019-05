Para a Monocle, o buffet do Ritz Lisboa é para se experimentar este ano

A revista britânica Monocle dedica todos os anos um tema aos melhores 50 hotéis, aeroportos, estações, experiências e tudo o que de melhor há no mundo no que à hospitalidade diz respeito. Em Lisboa, destacam-se o aeroporto, a loja da Claus Porto e o The Four Seasons Hotel Ritz.

Na sua mais recente edição, já nas bancas, a revista considera o buffet do Ritz um dos melhores do ano, juntamente com o do Mandarim Oriental, em Hong Kong. Mas o pequeno-almoço do hotel de cinco estrelas da Rua Rodrigo da Fonseca não é a única atracção a ter em conta na capital.

Segundo a Monocle, a Claus Porto, na Rua da Misericórdia, tem as melhores amenities, como os sabonetes cheirosos com que esperamos ser recebidos em todos os destinos de férias. A centenária casa de fragrâncias e produtos de beleza, fundada por alemães na Invicta, viu nascer a sua primeira loja física em Lisboa, em 2016, com um projecto assinado por Joana Astolfi e uma zona onde os homens também podem ser barbeados.

No mesmo top, o Aeroporto de Lisboa – que irá sofrer um aumento de 115.500 metros quadrados – é considerado o hub de longa distância mais convenientemente localizado. E, já que se fala em aviões, a TAP tem a tripulação mais bonita. Mas esta não é a primeira vez que os trabalhadores da companhia aérea são destacados. Ao que parece, não só continuam bonitos como simpáticos e poliglotas.

A Monocle elogia ainda outras atracções portuguesas, como a Ilha da Madeira e o hotel São Lourenço do Barrocal, na aldeia medieval de Monsaraz, próximo da Barragem do Alqueva. É possível consultar a lista online ou ler o artigo completo na revista.

+ Os melhores brunches buffet em Lisboa