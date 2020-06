Para combater o desperdício alimentar, esta mercearia não tem stock

Os clientes recebem sempre os produtos do dia, com a garantia de que as carnes, peixes, frutas e legumes chegam realmente frescos. O valor mínimo de encomenda é de 30€ e os portes podem ser descontados na entrega seguinte.

Chama-se Tasca Express e promete zero stock e máxima frescura. O cliente só tem de fazer a sua encomenda até às 17.00, para que os produtos possam ser encomendados aos fornecedores e entregues no dia seguinte, entre as 15.00 e as 21.00, salvo raras excepções. “Só fazemos entregas de segunda a sábado, por isso se a encomenda for feita no sábado, só é entregue na segunda, mas os produtos são do dia. Seguindo a mesma lógica, as entregas de peixe, por exemplo, só são possíveis a partir de terça-feira. Antes não há peixe fresco”, esclarece ao telefone Adalberto Rodrigues, um dos responsáveis por esta nova mercearia online, onde o desperdício alimentar está fora de questão.

A premissa é simples: não existem produtos guardados num armazém. Os fornecedores de carne recebem peças diariamente e fazem os cortes e embalamentos dos produtos encomendados na véspera, para serem entregues no próprio dia de processamento. Para o peixe, marisco, fruta e legumes, o método é o mesmo. Há ainda uma selecção variada de cabazes de frescos (10€-45€) e produtos não perenes, como material de protecção e produtos de higiene e limpeza. O serviço disponibiliza entregas em Lisboa, Odivelas, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Almada e Seixal e o valor mínimo de encomenda é de 30€, com portes fixos (6€) e reembolsáveis na entrega seguinte. A partir de 80€ a taxa de entrega é gratuita.

A plataforma online – montada remotamente em menos de duas semanas – foi lançada em Março, em plena pandemia, mas Adalberto Rodrigues “já andava a pensar nisto do stock zero antes”. A ideia inicial passava apenas por implementar este modelo de distribuição sustentável no restaurante Tasca do Bife, em Almada. “Só que começámos a pensar em criar uma mercearia em Fevereiro, quando percebemos como a situação em Itália estava complicada e prevíamos que se pudesse estender ao resto da Europa”, conta. “Actualmente temos mais de uma centena de clientes fidelizados.”

Quanto ao restaurante, a reabertura está prevista para a próxima segunda-feira, 15 de Junho, com novo horário (Seg-Qui 18.00-23.00 e Sex-Dom 12.00-15.00 e 18.00-23.00) e dois menus distintos. Um mais simples, para passantes, e um de stock zero, disponível mediante reserva até às 17.00 da véspera.

