Para maior comodidade, Uber Eats já faz entregas na praia

A vida está cada vez mais simplificada e a prova disso é que até o Uber Eats já faz entregas na praia. Seja para lhe fazer chegar o protector solar, umas bebidas frescas ou os snacks que se tinha esquecido em casa. De Norte a Sul do país, são mais de 50 os pontos de pick-up. A Praia de Carcavelos e a de São Pedro do Estoril, em Cascais, ou a do Castelo e da Saúde, na Costa da Caparica, são algumas das opções.

O serviço funciona da mesma forma, tal como faz em casa ou no trabalho, a diferença é que agora pode fazer o pedido no areal, entre mergulhos, escolhendo o ponto de entrega disponível na sua praia. Para isso, só precisa de inserir como destino a referência “Uber Eats Pickup", seguido do nome da praia. A partir daí, só tem de escolher o que lhe apetece, seja de um supermercado, seja de um restaurante.

“Uma refeição na praia não tem de ser monótona ou logisticamente complexa. Por isso, o Uber Eats oferece uma solução mais conveniente para as férias dos portugueses e estrangeiros que escolhem as praias do nosso país, ao facilitar o acesso a opções gastronómicas e produtos para toda a família. Esta iniciativa reforça o nosso posicionamento de entregas de refeições e produtos a qualquer momento e em qualquer lugar”, escreve em comunicado Diogo Aires Conceição, director geral do Uber Eats em Portugal.

A lista de praias, de Moledo a Vila Real de Santo António, onde o serviço está disponível pode ser consultada online. Na zona da Grande Lisboa, são oito. Em Cascais, é possível pedir Uber Eats nas praias de Carcavelos, da Ribeira de Cascais e de São Pedro do Estoril. Já em Almada, estão incluídas a Praia da Rainha, a Praia de São João, a Praia da Saúde, a Praia do Castelo e a Praia da Fonte da Telha.

E não é tudo. Como forma de promover esta nova solução, estão prometidas várias promoções. “Os veraneantes mais atentos podem mesmo encontrar ofertas de promocodes visíveis nas faixas dos aviões que irão sobrevoar as praias do Norte, Centro e Sul do país, e também através dos vendedores das clássicas bolas de berlim do Algarve ao longo do Verão”, acrescenta a nota de imprensa. Mas atenção, este serviço só está disponível até ao final da época balnear.

