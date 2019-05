Para o menino LU.CA, uma salva de palmas!

O LU.CA faz um ano, mas a festa dura três dias. Na sexta-feira, o programa foi pensado para as escolas; sábado e domingo é a vez das famílias irem ajudar a apagar as velas. Hora de sacar da agenda e apontar quando acontece o quê.

EZ Aviador

Um avião a passear pela Calçada da Ajuda, com um aviador frenético a pilotar em terra mas com toda a magia dos céus? Três vezes por dia, o EZ Aviador promete trazer peripécias para a rua.

15.00, 16.00 e 18.00 na Calçada da Ajuda.

Leituras Encenadas + Oficina

Miguel Fragata trata da leitura, Maria Remédio tem o pelouro da oficina. Tudo à volta dos livros da Biblioteca do Público do LU.CA – o projecto que disponibiliza ao longo de cada temporada um conjunto de publicações que andam na órbita dos espectáculos apresentados no Teatro Luís de Camões.

15.00 no Entrepiso do LU.CA. Entrada livre consoante lotação do espaço.

Oficinas na rua

“Germina Corações!”, “Pomares Secretos” e “A Maçã e os Corantes Naturais” são as três oficinas que vão ocupar o passeio da Calçada da Ajuda ao longo do fim-de- -semana. Os mais novos podem decidir se querem conhecer os corações das flores, se querem criar pequenos mundos secretos de fruta, ou se preferem entrar num ambiente de iguarias onde a maçã é a protagonista.

Entre as 15.30 e as 19.00 no passeio da Calçada da Ajuda. +3

Instalações

Os barulhos contam histórias – e “Os Sons do Teatro” contam a história do LU.CA numa visita livre onde vale a pena estar com os ouvidos alerta. Esta não é a única experiência sonora: conte ainda com “Pontos de Escuta”, recados que os artistas da casa deixaram espalhados pelo espaço. Finalmente, a instalação “Querido LU.CA” tem postais de actores e cantores antigos para este bebé de um ano.

Entre as 15.30 e as 19.00 em vários locais do teatro e no passeio da Calçada da Ajuda. Entrada livre. +3.

Smashed

A simples ideia de beber um chá transforma-se numa hilariante sequência de acontecimentos sobre temas muito sérios, como o amor ou a perda. Com inspiração nas coreografias de Pina Bauch, há malabarismo, dança, música e teatro – como aliás já é costume nas produções de novo circo da companhia Gandini Junggling.

16.30. Sala do LU.CA. Entrada livre consoante lotação da sala. Levantamento dos bilhetes a partir das 15.30. +6

+ Outras ideias para celebrar o Dia da Criança em Lisboa