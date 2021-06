Paredão de Cascais é palco de mostra sobre a fauna costeira

A exposição, patente no paredão até 25 de Julho, dá a conhecer 28 espécimes da fauna marítima da costa portuguesa.

Exposição sobre a fauna costeira no Paredão de Cascais

A mostra “Conhecer para Conservar”, agora patente no Paredão de Cascais, junto à Piscina Alberto Romano, é uma iniciativa conjunta da Junta de Freguesia do concelho e do Aquário Vasco da Gama. O objectivo é dar a conhecer 28 espécimes da fauna costeira portuguesa e alertar os cidadãos para a importância de respeitar e preservar os ecossistemas.

“Este mês de Junho, o mês indicado pelas Nações Unidas como o mês dos Oceanos na próxima década, é para nós, Museu Vasco da Gama e Marinha, de um grande significado”, confessou, na inauguração da exposição, o Capitão-de-Fragata Nuno Galhardo Leitão, director do Aquário Vasco da Gama.

A vereadora Joana Balsemão chamou a atenção ainda para a importância de termos uma atitude amiga do ambiente, combatermos a poluição e conhecermos as espécies marinhas, muitas delas em vias de extinção, para que as possamos proteger. “Cada vez que comemos peixe, devemos ter o cuidado de saber como foi pescado e evitar peixe que vem de pesca massiva, pesca de arrasto ou ainda juvenil.”

