Parque e Palácio de Monserrate abrem portas para uma noite de visitas grátis

O Parque e Palácio de Monserrate, em Sintra, preparou uma noite de visitas grátis, para celebrar as Jornadas Europeias do Património, a decorrer de 27 a 29 de Setembro. No dia 28, a entrada é livre e será possível usufruir da Escada do Caminho Perfumado, que esteve encerrada para restauro.

Este ano, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, o Parque de Monserrate “será, pela primeira vez, parcialmente visitável à noite”, refere o comunicado da Parques de Sintra, que destaca ainda a reabertura da Escada do Caminho Perfumado, que dá acesso ao jardim a partir do caminho que conduz ao Palácio. As visitas, que decorrem a 28 de Setembro, entre as 20.00 e as 00.00, são grátis mas requerem uma inscrição prévia.

“A estrutura [da Escada do Caminho Perfumado] foi alvo de uma reabilitação global que lhe devolveu a estabilidade física, através da correcção de problemas decorrentes do deslizamento do muro de suporte do caminho superior”, lê-se ainda no comunicado. “Paralelamente, efectuaram-se trabalhos de conservação e restauro que permitiram recuperar o equilíbrio estético desta estrutura e devolver ao jardim um importante eixo de circulação para a sua leitura global.”

No Parque, será ainda possível visitar o caminho do relvado até à zona superior do Roseiral, parte do Jardim do México, a Ruína e o percurso até à escada. Em caso de condições meteorológicas adversas, a visita nocturna ficará limitada ao Palácio e ao percurso até ao mesmo. Nesta noite, será também facultado um transporte gratuito para todos os inscritos. O autocarro 435 da Scotturb tem a sua primeira saída marcada, a partir da Estação Ferroviária de Sintra, às 19.30.

As inscrições ainda não estão abertas, mas vão ser divulgadas em breve no site da Parques de Sintra e nas redes sociais. No dia do evento, a entrada será efectuada por ordem de chegada, mas todos os inscritos que estejam no local até à hora da última entrada terão acesso garantido.

