Parque Mayer continua com cinema ao ar livre em Agosto e tem nova programação

Se gosta de aproveitar os finais de tarde espojado na relva e de copo na mão a ver o pôr-do-sol no miradouro, aproveite para prolongar o ócio, porque às 21.30 é hora de cinema ao ar livre e não tem de pagar um cêntimo a mais por isso. Durante o mês de Agosto, as sessões decorrem todas as sextas-feiras e sábados, no Parque Mayer.

O melhor mesmo é apontar já todas as datas: nos dias 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Agosto, poderá ver filmes como 1917, Judy, Jersey Boys, Cinema Paraíso, O Carteiro de Pablo Neruda, Campeões, As Vigaristas, Madame e Parque Mayer. A entrada é gratuita, mas limitada aos lugares existentes.

O evento decorrerá sob um plano de contigência, onde serão asseguradas todas as medidas de prevenção necessárias: o local terá circuitos de entrada e saída controlados e com oferta de álcool-gel, os lugares vão estar previamente identificados e a saída da plateia será efectuada fila por fila, num períogo alargado, para evitar aglomerados de pessoas.

A Junta de Freguesia de Santo António, responsável pela organização do evento, com o apoio da EGEAC e da EMEL, garante ainda que todo o material de plateia e divisões de segurança serão devidamente higienizados antes de cada sessão e os intervalos serão evitados ou reduzidos ao mínimo indispensável.

