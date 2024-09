Parque verde no antigo campo de golfe das Amoreiras abre até ao final do ano

A abertura estava prevista para o final de 2023, mas já perto do último trimestre deste ano o parque verde anunciado pela Empresa Pública de Águas Livres (EPAL) em 2022 ainda está por cumprir. Questionada pela Time Out, a empresa explica que está "a decorrer o procedimento de contratação da empreitada que visa a criação de um jardim de proximidade neste recinto", inserido nos terrenos do antigo Campo de Golfe das Amoreiras, prevendo-se que "estes trabalhos sejam concluídos ainda durante o presente ano".

O espaço, pormenoriza a EPAL, destina-se "ao usufruto da população de Lisboa" e vai contar com "equipamentos de lazer como um parque infantil, parque canino e um quiosque". Anteriormente, chegou a ser anunciada a existência de áreas para a prática de desporto.

Com "um acesso mais directo às Amoreiras", cujo objectivo é assegurar "a continuidade urbana do bairro de Campo de Ourique", o complexo vai incluir ainda a Academia das Águas Livres (espaço dedicado à formação) e uma cafetaria "aberta à comunidade". "Os trabalhos referentes à primeira fase de reformulação do edifício da antiga Academia de Golfe das Amoreiras", onde se vão situar as duas estruturas, estão concluídos, estando a EPAL "a ultimar a contratação da segunda fase do projecto". Adicionalmente, adianta a empresa, "estão em curso os trabalhos de reabilitação exterior do troço do Aqueduto das Águas Livres situado neste recinto, sendo que a reabilitação interior já foi concluída".

Situado sobre um reservatório da EPAL, a abertura ao público deste local vai permitir, ainda, aceder à área arborizada contígua. No final do ano passado, a empresa referiu ao jornal Público que o projecto teria duas fases, a primeira permitindo "a abertura parcial do espaço à fruição da população a partir de Junho/Julho de 2024" (fase que agora tem o novo prazo) e a segunda apresentando-se aos lisboetas até ao final do primeiro trimestre de 2025. Nem ao Público nem à Time Out a EPAL especificou os contornos desta segunda fase.

+ Em Portugal, o ruído já foi proibido por decreto, mas “nunca foi levado a sério”