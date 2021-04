Parques de Sintra celebra Dia da Mãe com programa familiar e ofertas

A proposta é simples: entradas para dois adultos e duas crianças ou jovens até aos 17 anos, com direito a brunch e a uma surpresa para as mães.

As mães devem ser mimadas o ano inteiro. Mas sabe sempre bem ter um programa especial para fazer no Dia da Mãe. A Parques de Sintra sugere uma visita aos palácios da Pena, Queluz e Monserrate, com direito a brunch e a uma surpresa: uma planta em vaso oriunda das estufas, para levar consigo um pouco do encanto do lugar.

O programa (85€), personalizável consoante o número de elementos da família, inclui entradas no monumento escolhido – Palácio da Pena, Palácio e Jardins de Queluz ou Parque e Palácio de Monserrate – para dois adultos e duas crianças ou jovens até aos 17 anos, uma visita guiada, um brunch para toda a família e ainda um presente para mãe. Mediante um valor adicional, é possível acrescentar complementos, como tábua de queijos e charcutaria ou frapé com espumante e bombons.

O brunch é composto por scones, croissants, trilogia de pães, torradas, queijo, fiambre, manteiga, compota, granola ou muesli, quiche, bolo caseiro, queijadas de Sintra e fruta laminada. Para beber, haverá água com e sem gás, sumo de fruta natural, galão ou chá e café.

As actividades propostas vão decorrer todas segundo as directivas estabelecidas pela Direcção-Geral da Saúde. Tanto a reserva (eventos@parquesdesintra.pt) como o respectivo pagamento devem ser efectuados até às 18.00 de 28 de Abril.

