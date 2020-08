Parques de Sintra lança concurso de fotografia para amadores e profissionais

A Parques de Sintra anunciou o lançamento do concurso “Em cada canto um encanto” na quarta-feira, 19 de Agosto, Dia Mundial da Fotografia. O objectivo é “promover a recolha de novas perspectivas dos parques e monumentos geridos pela empresa”. Os trabalhos artísticos, a preto e branco ou a cores, devem ser submetidos entre 4 de Setembro e 10 de Outubro.

O concurso, aberto a fotógrafos amadores e profissionais, portugueses e estrangeiros, convida a visitar ou revisitar, através da óptica da câmara, o património sob gestão da Parques de Sintra – o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos, o Parque e Palácio de Monserrate, o Palácio Nacional e Jardins de Queluz, o Palácio Nacional de Sintra e, ainda, a Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Cada participante, que deverá ser maior de idade ou apresentar uma declaração de consentimento do encarregado de educação, poderá submeter um máximo de três fotografias, que devem reflectir as emoções e a narrativa que os três temas propostos – “Herança”, “Mistério” e “Sentimentos” – encerram. Não é, contudo, permitido submeter a mesma fotografia a mais do que uma categoria.

“Para concorrer à categoria Portefólio, é necessário apresentar um conjunto de três fotografias, cada uma tirada num local distinto, estando as três subordinadas a um dos temas anteriores”, lê-se ainda no regulamento divulgado pela Parques de Sintra. “A participação no concurso é gratuita, mas as entradas nos locais mencionados estarão sujeitas ao pagamento de bilhete regular e, nos casos em que se aplique, do valor em tabela para visita exclusiva.”

Os vencedores das categorias “Herança”, “Mistério” e “Sentimentos” vão receber prémios no valor comercial de 300€, compostos por dois “Cartões Amigo da Parques de Sintra”, no valor de 160€, válidos pelo período de um ano e que permitem um número ilimitado de entradas nos parques e monumentos abrangidos pelo concurso, bem como a possibilidade de participar em actividades da Parques de Sintra à escolha – visitas guiadas e temáticas, programas em famílias, roteiros, ciclos de música, galas equestres –, num valor comercial de 140€.

O prémio para o vencedor da categoria Portefólio corresponde a um valor comercial de 500€, sendo composto por dois “Cartões Amigo da Parques de Sintra” e pela participação nas actividades da Parques de Sintra num valor comercial de 340€. As fotografias premiadas poderão ainda vir a integrar exposições temporárias promovidas pela Parques de Sintra.

O júri será composto por elementos da administração da Parques de Sintra, da EMIGUS – empresa de fotografia profissional de paisagem sobre Sintra –, e do site de lifestyle Lisboa Secreta. Para mais informações, basta consultar o regulamento completo já disponível online.

