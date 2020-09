Parques de Sintra quer ensinar-nos a fazer gins inspirados na natureza

Está a apetecer-lhe aproveitar a serenidade da luz de fim de tarde? A Parques de Sintra propõe fazê-lo mas de copo na mão, depois de aprender como criar, num alambique, gins únicos aromatizados com botânicos. Estes workshops, conduzidos por especialistas, realizam-se aos sábados à tarde, a partir das 17.00, no Palácio Nacional de Sintra, no Castelo dos Mouros, nos Jardins do Palácio Nacional de Queluz e no Parque e Palácio Nacional da Pena.

O primeiro workshop acontece a 12 de Setembro, na esplanada do Pátio do Leão, no Palácio de Sintra, que terá também a oportunidade de visitar. Nesta sessão, vão destacar-se as especiarias do Oriente. Na seguinte, marcada para dia 19, no terraço da Casa do Guarda, no Castelo dos Mouros, abordar-se-ão as plantas aromáticas da serra e a maçã. E a 26, no terraço do Pavilhão Robillion do Palácio Nacional de Queluz, privilegiam-se os frutos e plantas aromáticas do Jardim Botânico.

Por fim, logo no início de Outubro, dia 3, o terraço do Palácio Nacional da Pena transforma-se em sala de aula ao ar livre. Com vista privilegiada para o parque envolvente, que encerra notáveis colecções botânicas provenientes do mundo inteiro, poderá redescobrir o património natural de Sintra de uma perspectiva diferente e produzir um gin que sintetize essas memórias históricas e botânicas.

As inscrições (60€) estão reservadas a maiores de idade e devem fazer-se por e-mail (eventos@parquesdesintra.pt) ou telefone (219 237 300) até às 11.00 da segunda-feira anterior à data do workshop.

