Parques de Sintra tem novos programas e experiências nos palácios

A Parques de Sintra está prestes a lançar as novas “Visitas com o Director”, guiadas por António Nunes Pereira, director dos Palácios Nacionais da Pena, de Sintra e de Queluz e do Palácio de Monserrate. A primeira visita, “O Castelo Romântico”, no Palácio da Pena, acontece no dia 22 de Maio, sábado, data do aniversário de nascimento da Condessa d’Edla.

Que modos de vida e de habitar reflectem os palácios de Sintra? É este o mote para as “Visitas com o Diretor”, que convidam a explorar novas visões destes espaços, num registo informal e descontraído. Além da primeira sessão, no Palácio da Pena, seguem-se mais três, sempre a partir das 10.00: “O Paço dos Reis Antigos”, a 19 de Junho, no Palácio Nacional de Sintra; “A Quinta do Recreio nos arredores de Lisboa”, a 3 de Julho, no Palácio Nacional de Queluz; e “A Casa de Campo Inglesa”, a 31 de Julho, no Palácio de Monserrate.

Além destas novas visitas guiadas, as “Visitas aos Bastidores”, que estrearam em 2020, regressam agora com uma nova calendarização, de 14 de Maio a 24 de Julho (10.00-12.00), e duas novidades, ambas em Queluz, que vêm juntar-se às 12 propostas originais. Entre as sete propostas já anunciadas, destaca-se a abertura inédita, a 10 de Julho, da Residência Oficial dos Chefes de Estado em visita a Portugal, por onde passaram personalidades que marcaram fortemente a história mundial mais recente – como a Rainha Isabel II do Reino Unido e Ronald Reagan, antigo Presidente dos Estados Unidos da América – e que poderá visitar pela primeira vez.

As “Visitas com o Director” custam entre 20€ para jovens (dos seis aos 17 anos), 50€ para adultos e 120€ para famílias (inclui dois adultos e dois jovens). Quanto às “Visitas aos Bastidores”, o preço é de 10€ para jovens, 30€ para adultos e 70€ por família.

Os bilhetes já estão disponíveis online e o melhor é despachar-se, porque a lotação dos grupos é limitada. Se quiser, poderá ainda complementar estas experiências com brunch, almoço, piquenique ou outros tipos de refeição. As reservas devem ser feitas através de e-mail, até três dias úteis antes da data do programa.

