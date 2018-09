Parques de Sintra: visitas guiadas temáticas e Palácio de Monserrate aberto à noite

A Parques de Sintra não deixa passar em vão as celebrações das Jornadas Europeias do Património, e a propósito disso vai ter visitas temáticas entre sexta-feira e domingo, 28 a 30 de Setembro, nas suas principais atracções: palácios nacionais da Pena, de Queluz e de Sintra, ainda o Palácio de Monserrate – e este vai poder visitar durante a noite de sexta-feira, numa abertura nocturna especial e de entrada livre, entre as 20.00 e a 00.00.

Passar o fim-de-semana na bucólica vila de Sintra não lhe parece má ideia? A nós também não, ainda para mais se a agenda cultural tiver oferta para se entreter. As Jornadas Europeias do Património – que este ano actuam sob o mote Partilhar Memórias – dão pano para mangas no que toca à programação e parte dela acontece nos equipamentos da Parques de Sintra. Logo na sexta-feira, o Palácio de Monserrate recebe visitas guiadas sobre a vivência britânica na quinta de Monserrate (10.30 e 15.00), onde os espaços, desprovidos de mobiliário desde 1946, vão ser preenchidos com a narrativa sobre os hábitos e as rotinas do ambiente no século XIX. No mesmo dia, à noite, o Palácio de Monserrate também estará de portas abertas até à meia-noite, ainda que as entradas sejam limitadas a 1500 pessoas (só precisa de se inscrever aqui).

Ainda na sexta-feira, o Palácio Nacional da Pena dá a conhecer a função das reservas no contexto museológico do Palácio com a visita “No interior da cúpula: as reservas do Palácio Nacional da Pena” (10.30 e 15.00) – caso a meteorologia o permita, vai poder aceder ao exterior da cúpula para dar de caras com a paisagem incrível daquele local.

Ali ao lado, no Palácio Nacional de Sintra haverá uma visita guiada ao projecto expositivo “A Royal Lunch – A visita da rainha Alexandra da Grã-Bretanha a Sintra”, que evoca a visita (15.00 e 16.30) da rainha Alexandra de Inglaterra a Portugal através da recriação da mesa do almoço oferecido em sua honra pela rainha D. Maria Pia no Real Paço de Sintra, a 24 de Março de 1905.

No sábado, a 29, nos Jardins do Palácio de Queluz poderá ficar a conhecer as esculturas míticas daquele sítio, recuando à teia dos mitos clássicos de séculos passados – isto tudo com a visita “Mnemósine: os Mitos Clássicos das esculturas de John Cheere”, às 10.30. Nos mesmos jardins, mas já no domingo, participe no percurso “A Memória das Divindades da Natureza”, uma visita de interpretação da estatuária e algumas espécies vegetais.

Todas as atividades exigem inscrição prévia (info@parquesdesintra.pt ou 21 923 7300) e têm um número de participações limitado.

