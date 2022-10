Passa a Palavra! Esta festa dança à volta de livros e letras. E é grátis

A programação, que se vai realizar em diferentes espaços do concelho de Oeiras, inclui desde conversas e oficinas até espectáculos e um Mercadinho dos Ofícios do Livro.

O Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar está de volta a Oeiras. Entre os dias 7 e 13 de Novembro, a iniciativa, que já vai na sua 5.ª edição, convida as famílias a aproveitar vários dias de programação em diferentes espaços do concelho. Ao todo, contam-se 31 sessões de contos, 19 oficinas, dez conversas com profissionais, oito espectáculos e, pela primeira vez, duas residências artísticas.

Entre os convidados nacionais, destaca-se Lídia Jorge, que dará o pontapé inicial com uma prévia do festival, num “Café com Letras”, a acontecer na quinta-feira, 3 de Novembro, às 21.30, na Biblioteca Municipal de Oeiras. Já entre os estrangeiros confirma-se a presença de Virginia Imaz, Clare Murphy, José Luis Gutiérrez e Diego Magdaleno.

“Lado a lado com os narradores, integram o programa profissionais reconhecidos da mediação leitora, poesia, ilustração, escrita, edição, música, marionetas, teatro e artes de rua”, lê-se em comunicado da organização, que destaca João Vaz de Carvalho, que volta a assinar a ilustração que dá imagem ao festival.

Para o público em geral, a festa começa dia 8, às 21.30, com um “Café com Letras”, com Richard Zimler, na Biblioteca Municipal de Algés. Mas, entre as muitas actividades programadas até dia 13, saltam à vista as da secção “Palavreando pela Vila”, previstas acontecer no Largo 5 de Outubro; e as da secção “Palavreando pelo Mercado”, no Mercado Municipal de Oeiras, onde também se vai realizar o Mercadinho dos Ofícios do Livro, nos dias 12 e 13 de Novembro (Sáb 10.00-20.00, Dom 10.00-18.00).

A programação do Passa a Palavra!, que poderá consultar online no site da iniciativa, integra ainda as actividades regulares das Bibliotecas Municipais de Oeiras, nomeadamente o “Café com Letras” e o “Nós Leitores”, destacando e homenageando o continuado trabalho de promoção do livro e da leitura que desenvolvem ao longo de todo o ano. Todas as actividades do festival, salvo o Jantar Narrado, são de participação gratuita. O encerramento está marcado para o Palácio do Egipto, com um bailinho a partir das 18.00.

Oeiras (vários locais). 7-13 Nov. Entrada livre, excepto no Jantar Narrado.

