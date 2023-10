Passa a Palavra! Oeiras vai estar em festa de 8 a 12 de Novembro

É já um clássico do calendário anual. O Passa a Palavra! Festa dos Ofícios do Narrar assenta arraiais em Oeiras com sessões de contos, oficinas, espectáculos e muitas outras actividades gratuitas.

A grande Festa dos Ofícios do Narrar vai voltar ao centro histórico de Oeiras. Entre 8 e 12 de Novembro, o Passa a Palavra! ocupa vários espaços do concelho com contadores de histórias, oficinas de expressão artística, música, animação de rua, conversas e muitas outras surpresas.

A programação arranca na quarta-feira, 8 de Novembro, às 21.30, na Biblioteca Municipal de Oeiras, com uma conversa entre José Rodrigues dos Santos e Jorge Reis-Sá. No dia seguinte, 9 de Novembro, a abertura está marcada para às 18.30, na esplanada do Chá da Barra. Segue-se às 19.00, no Palácio do Egipto, uma conversa sobre leitores com um convidado ainda por anunciar. Já às 20.30, há um jantar narrado à volta de Manuela Castro Neves, no Chá da Barra.

Na sexta-feira, 10 de Novembro, a manhã é dedicada às escolas, com sessões de contos para diferentes faixas etárias. Ao final da tarde, pelas 18.30, há um “Encontro de imaginários” no Palácio do Egipto, com Fernando Mota, Miguel Gouveia e Ana Sofia Paiva. Seguem-se dois concertos, um às 21.00, outro às 22.00, também no Palácio do Egipto. É aí mesmo, a partir das 22.30, que acontecerá um serão de contos com Ana Sofia Paiva e Luís Carmelo.

Já no sábado, 11, o Mercado Municipal de Oeiras acolhe várias iniciativas entre as 10.00 e as 18.00, desde uma exposição e um mercado até diferentes jogos tradicionais e de tabuleiro. Em paralelo, haverá muitas outras actividades gratuitas a decorrer no concelho, desde animação de rua no Largo 5 de Outubro e arredores, até uma sessão de contos de cordel, às 11.00, na Livraria-Galeria Municipal Verney, ou a apresentação do espectáculo Parlendário, às 15.00, no Palácio do Egipto. No final do dia, a esplanada do Chá da Barra recebe a Queimada Galega, um ritual para afastar males que envolve a preparação de uma bebida alcóolica, com aguardente, açúcar e grãos de café. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é consultar o programa online.

No domingo, 12, o Mercado Municipal de Oeiras e a Livraria-Galeria Municipal Verney voltam a ser palco de várias sessões de contos, espectáculos e oficinas. Às 19.00, o Palácio do Egipto recebe o “Baile mandado e ceia de encerramento”, com Leónia de Oliveira e o grupo Balsol.

As actividades ao ar livre estão condicionadas às condições atmosféricas, mas a participação é livre, tanto no exterior como no interior, apesar de sujeita à lotação dos espaços. O jantar narrado, que acontece a 9 de Novembro, é a única proposta paga.

Oeiras, vários locais. 8-12 Nov, vários horários. Grátis (excepto jantar narrado no dia 9)

