Passa a Palavra: vem aí uma semana de histórias para descobrir

Oeiras está prestes a receber, pela quarta vez consecutiva, o festival internacional Passa a Palavra. Durante uma semana, de 18 a 24 de Outubro, a iniciativa dedicada à narração oral celebra as histórias, quem as escuta, quem as conta e quem as inventa. A programação, a realizar-se no centro histórico e nas bibliotecas municipais, inclui actividades para todas as idades.

Este ano, o projecto organizado pela associação cultural Contabandistas de Estórias e pelo Município de Oeiras, em parceria com o colectivo Chão Nosso, conta com mais de meia centena de convidados, entre contadores nacionais e estrangeiros em língua portuguesa, inglesa, francesa e espanhola. Será a maior edição de sempre, segundo diz a organização, ansiosa por promover um total de 40 sessões e serões de contos. Mas há mais.

Entre as propostas previstas, encontram-se oficinas de expressões artísticas, conversas com quem faz da palavra ofício, sessões de cinema, performances de rua, exposições e até uma feira do livro, onde também acontecem pequenos apontamentos artísticos. Quase tudo de entrada livre, estas actividades são especialmente dedicadas a famílias com crianças e bebés no fim-de-semana de 23 e 24 de Outubro. Aproveite para apontar na agenda.

Fim-de-semana de brincadeira

No último sábado do festival, 23 de Outubro, o Mercadinho dos Ofícios do Livro arranca às 10.00 e prolonga-se até às 20.00. Depois, há 10 dobras – uma experiência imersiva no corpo, no som e no movimento. Este espectáculo-oficina para bebés, a realizar-se às 10.00 e às 11.00, no Mercado Municipal de Oeiras, conta com a artista-educadora Clara Bevilaqua e com o performer e músico Guilherme Calegari, ambos parte do c.e.m. – centro em movimento. Segue-se, no mesmo local, duas oficinas de ilustração com Yara Kono e Helena Zália (11.00-12.30 e 15.00-16.30, M/5).

Ainda de manhã, por volta das 11.00, mas no Auditório Municipal Eunice Muñoz, decorre o concerto-poema de Margarida Mestre, Balada das vinte meninas friorentas. Já às 12.00, há sessão de contos com Rodolfo Castro, na Capela de Santo Amaro. Depois de almoço, a partir das 15.00, o Mercado Municipal enche-se de conversas, música, performances, marionetas e poesia.

No dia seguinte, 24, há mais mercadinho. E não só. Às 11.00, os Taleguinho, dupla formada por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, apresentam o espectáculo infantil Até cantar dá trabalho, no Auditório Municipal Eunice Muñoz. Já no Mercado Municipal de Oeiras, a programação arranca à mesma hora e inclui uma oficina de construção de adufes (Dom 11.00-12.30), uma oficina de expressões artísticas com a ilustradora Rachel Caiano (11.00-12.30 e 15.00-16.30) e um workshop da Casa Nic e Inês (15.00-16.30), bem como muitas outras surpresas a partir das 17.00.

Antes de nos despedirmos de mais um Passa a Palavra, ainda há sessões de contos no Largo 5 de Outubro, em frente à Livraria Gatafunho (12.00), na Capela de Santo Amaro (16.00 e 18.00) e no Auditório Municipal Eunice Muñoz (15.00 e 17.00). Às 19.00, o Executivo do Pandeiro assegura o espectáculo de encerramento.

Oeiras. Vários locais e horários. Gratuito (à excepção de um jantar-recital de homenagem a José Fanha a 21 de Outubro).

